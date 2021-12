Abascal defiende el regreso del Rey emérito: "No me gusta que esté fuera de España"

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha defendido este martes el regreso del Rey emérito a España de Emiratos Árabes Unidos, donde reside desde agosto de 2020. "No me gusta nada que el Rey Juan Carlos esté fuera de España y me gustaría que esté en España", ha zanjado.

En una entrevista en TRECE, recogida por Europa Press, Abascal también se ha pronunciado sobre el adelanto electoral en Castilla y León y ha defendido el "mensaje coherente" de su formación "en todo el territorio nacional" que les ha permitido tener "expectativas muy buenas" en esta región para "ser determinantes" en el futuro del gobierno autonómico.

Preguntado por el apoyo o formación de un gobierno de coalición con el PP tras las próximas elecciones generales, el líder de Vox ha reconocido que está "condenado" a entenderse con el partido dirigido por Pablo Casado, a quien le ha pedido "claridad". "A pesar de las diferencias, creo que nos debemos entender", ha asegurado, al tiempo que le ha recriminado que hablase en su gira por Latinoamérica de "un pacto de coalición" para gobernar con el PSOE o exigir los "votos gratis" de Vox para llegar a La Moncloa.

"Es una gran equivocación. (Vox) no es el coche escoba de otros partidos para entregárselos a una fuerza para que haga lo que quiera con esos votos", ha señalado Abascal, que ha reiterado su disposición a un acuerdo con el PP para el Gobierno de España en el que exigirá "ideas" como "derogar la ideología de género, la memoria histórica" además de dar "esperanza" al mundo rural.

Así, ha recordado a Casado que deberá ponerse de acuerdo con Vox para generar "una alternativa al frente popular" de Pedro Sánchez y ha afeado al PP que "quiera un relevo" en el poder "esperando que el PSOE pierda" las elecciones en lugar de apostar por "derogar las políticas socialistas".

En clave más local, Abascal ha recordado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que debe cumplir los "compromisos electorales" con Vox para que apoye los presupuestos municipales y ha dicho que no aceptarán como, a su juicio, de "manera ilícita" dio un grupo político en el Ayuntamiento a "cuatro tránsfugas comunistas", en referencia al Grupo Mixto de Recupera Madrid, con exconcejales de Manuela Carmena.

El líder de Vox ha cargado contra las "contradicciones" que, en su opinión, comete el PP y le ha insistido en que "tiene que elegir a sus socios". "El problema es la contradicción entre sus mensajes. Díaz Ayuso toma decisiones para crear una oficina para proteger el español, donde no está perseguido. Sin embargo, en Galicia, Núñez Feijóo permite que se persiga al español y haya gente que no tenga libertades", ha criticado.

Por último, ha acusado al presidente del Gobierno de incorporar "a la dirección del Estado" a una "fuerza comunista", al "separatismo golpista" y al "terrorismo" porque, según ha dicho, "no tiene escrúpulos".

Sobre un adelanto electoral, Abascal ha señalado que Sánchez las adelantará "si cree que le beneficiaría". "Yo respeto a los socialistas pero no puedo respetar a una persona que miente a los españoles", ha añadido, al tiempo que ha criticado a los sindicatos tradicionales por "estar callados" ante la subida de los precios de la luz.