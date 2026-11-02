Abascal denuncia la "degradación y tercermundización" de todo lo que toca el PSOE tras el apagón en La Palma

El presidente de Vox, Santiago Abascal. - Nacho Cubero - Europa Press

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha cargado contra "el nivel de degradación y tercermundización" de todo cuanto toca el PSOE, tras el apagón general sufrido por los habitantes de La Palma este lunes que dejó a la isla sin suministro eléctrico.

"Es absolutamente insoportable el nivel de degradación y tercermundización de todo cuanto toca la organización criminal PSOE", ha denunciado el presidente de Vox a través de un mensaje publicado en X, recogido por Europa Press.

La interrupción del suministro, en medio de una tormenta eléctrica que ha afectado a la isla de la Palma y que se baraja como origen del suceso, dejó a más de 50.500 clientes sin luz pero se produjo en dos incidentes diferenciados.

Abascal se ha comprometido a que, si los españoles le dan su confianza, el próximo 30 de noviembre comenzará "una tarea gigantesca de reconstrucción nacional, recuperación de la autoestima colectiva y devolución de la prosperidad y el bienestar a los ciudadanos".