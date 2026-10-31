Abascal dice que el posible cierre del AVE Madrid-Barcelona demuestra que el Gobierno es "responsable" en Urda

El presidente de Vox, Santiago Abascal durante un acto público con motivo de la precampaña electoral, a 28 de octubre de 2026, en Santander, Cantabria (España). El líder de Vox, Santiago Abascal, ha responsabilizado este miércoles del accidente ferroviari - Nacho Cubero - Europa Press

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado que el posible cierre de la alta velocidad en la línea Madrid-Barcelona, que planteó el ministro de Transportes, Óscar Puente, demuestra que el Gobierno "miente" al responsabilizar al "error humano" del accidente ferroviario de Urda (Toledo).

"¿Por qué piensa el gobierno cerrar el AVE Madrid-Barcelona si dicen que el accidente de Toledo es por un error humano? Porque mienten. Porque son los responsables. Porque este gobierno es una organización criminal", ha escrito en un mensaje en la red social X.

El ministro aseguró que está valorando cerrar la línea de trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona mientras se ejecutan las obras de remodelación que ya se programaron el año pasado.

Puente explicó que se trata de un sistema que se lleva a cabo en países como Alemania, donde normalmente se suspende el servicio mientras se llevan a cabo las obras de renovación de las vías, de forma que las obras acaban antes pero los usuarios se ven privados del servicio.

En España las obras se suelen llevar a cabo al mismo tiempo que se presta el servicio, en horas en las que no hay trenes circulando o con cortes puntuales, con el objetivo de que los ciudadanos puedan seguir viajando, a pesar de que las obras se demoran más en el tiempo.