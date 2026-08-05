Abascal eleva el tono contra Sánchez: "Es el gobernante más miserable en toda nuestra historia"

El presidente de VOX, Santiago Abascal, en su recienbte visita a Ceuta - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha elevado este miércoles el tono contra el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, calificándole como "el gobernante más miserable" de la historia de España.

Si el martes acusó al Gobierno de "delito de traición" en la crisis de Ceuta y de estar "sometido al régimen de Marruecos", ahora Abascal insiste en sus críticas situando al Sánchez como "el gobernante más miserable", por tanto peor que otros personajes históricos como el dictador Francisco Franco o Fernando VII, llamado el 'rey felón'.

"No hemos tenido un gobernante más miserable en la historia. En toda nuestra Historia", ha remarcado en un mensaje publicado en su cuenta de la red social 'X'.

El presidente de Vox se basa en una información de prensa que recoge una denuncia del sindicato policial JUPOL que asegura que los primeros antidisturbios que llegaron a Ceuta fueron para escoltar a Sánchez en su visita a la ciudad autónoma. "Utiliza al Estado exclusivamente para protegerse él", sostiene Abascal.