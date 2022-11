Abascal insta al PP a "decir la verdad" porque Vox será "determinante" en un hipotético gobierno liderado por Feijóo

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reclamado este miércoles al Partido Popular a que diga "la verdad" a los españoles porque su formación será "determinante" después de las próximas elecciones generales, en el caso de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sea el vencedor tal y como apuntan las encuestas.

En una entrevista en El Toro TV, recogida por Europa Press, Abascal ha señalado que el Partido Popular tiene "una asignatura pendiente" que es aceptar la "realidad" de que Vox "ha venido a quedarse" y que será una "fuerza determinante" en el próximo gobierno. "No sabemos si por delante o detrás de otro", ha dicho el dirigente político, quien ha apuntado que "puede pasar cualquier cosa" aunque ha pedido prudencia y humildad.

En otro punto, el líder de Vox ha criticado a Feijóo por anunciar que restaurará el delito de sedición y la penalización en el Código Penal del referéndum ilegal, recordando que el expresidente Zapatero lo eliminó y Rajoy no lo recuperó en pleno desafío independentista. "Feijóo parece que no quiere saber nada de Vox y dice que va a recuperar ese delito. ¿Con qué apoyo?", ha cuestionado Abascal, a la par que ha recordado al PP que no tendrán mayoría absoluta en las próximas elecciones generales.

Por ello, su propuesta, ha afirmado, pasa por que los españoles puedan votar en referéndum "algo más importante para solucionar el problema a largo plazo", que es "poner en cuestión" la "legalidad de los partidos separatistas. Por último, Abascal ha subrayado que la ciudadanía no comprendería que Vox no formara parte del gobierno si tiene los apoyos necesarios y ha defendido la coalición con el PP en Castilla y León, que está logrando "políticas a favor de la familia, el campo, la industria" y en contra de los "sindicatos subvencionados".