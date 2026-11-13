Abascal llama a una "movilización masiva" para unas elecciones que cree "existenciales y decisivas" para España

El presidente de Vox, Santiago Abascal (c), a su llegada a un acto de campaña, en la plaza de Colón, a 13 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha llamado este viernes a una "movilización masiva" de los electores para votar en las elecciones generales del 29 de noviembre, comicios que cree "existenciales" y "absolutamente decisivos" para España y Europa.

"Lo del 29N no es una cosa normal, no son unas elecciones más, son existenciales para España: nos lo jugamos todo", ha afirmado Abascal en el acto de arranque de la campaña electoral de Vox en la madrileña Plaza de Colón, un escenario con gran carga simbólica para partido, que ha convocado en este emplazamiento manifestaciones contra el Gobierno y contra leyes como la de la amnistía, con miles de asistentes.

En esta ocasión, han acudido más de 2.000 personas, que ondeaban banderas de España. Los asistentes situados en el escenario, tras el atril, vestían camisetas blancas con el lema de campaña, 'Es sentido común', en color verde.

Durante su intervención, Abascal ha advertido de que si no "logran sacar" al Gobierno de La Moncloa, al que ha tildado de "peste", "probablemente España sufra demasiado, muchísimo, como para poder reponerse". "Son unas elecciones absolutamente decisivas para España y para Europa", ha subrayado.

Para ello, ha vuelto a apelar a la cautela y ha pedido al electorado no dar las elecciones por ganadas. "Quiero pediros que combatamos a nuestro peor enemigo: la confianza y las malditas encuestas que dicen que esto está hecho", ha dicho, en alusión a la inmensa mayoría de los sondeos, que pronostican una holgada mayoría de PP y Vox, que se perfilan como socios de un gobierno de coalición. "No hay nada hecho, puede pasar cualquier cosa y la mentira, el crimen y la corrupción pueden presidir la acción" de Sánchez durante la campaña.

SENTIDO COMÚN, NO IDEOLOGÍA

Abascal ha arremetido en varias ocasiones contra el Gobierno, que ha tildado de "no democrático, ilegítimo, mentiroso, mafioso, criminal y corrupto", y ha centrado sus críticas contra el jefe del Ejecutivo, "un tipo que tiene a su entorno personal y familiar en el banquillo o en prisión", en referencia a los casos de presunta corrupción.

Además, ha insistido en que Sánchez es el "candidato de Marruecos", profundizando en sus críticas ante la, a su juicio, inacción de Sánchez ante la "invasión" de Ceuta, y ha trazado una línea diferencial con él mismo, que se ha definido como "el candidato de miles de españoles". "Creo que hay una diferencia muy grande", ha reivindicado el dirigente de Vox.

Abascal ha explicado que Vox llega a las elecciones enarbolando una bandera que "no es ideológica", sino una "mucho más unitaria": la del sentido común, precisamente su lema de campaña. Las patas sobre las que se sustenta son la prioridad nacional, la desregulación o reducción de la burocracia y la "remigración".

"Es de sentido común la prioridad nacional, exigir el fin de la sobrerregulación que nos impide competir en un mundo muy difícil, el fin del asedio fiscal contra las clases medias que está ahogando a nuestro pueblo, con servicios públicos decadentes y tercermundistas, y basta ya de invasión migratoria, repatriación de los ilegales y de los legales que delincan o vivan de las ayudas sociales", ha resumido el líder de Vox.

REZAR CON LAS MONJAS CARMELITAS

En un plano más personal, Abascal ha querido poner en valor a la "retaguardia orante" de España y ha declarado que no le da "vergüenza" mostrar sus sentimientos, sus creencias y su fe. Así, ha relatado que la mañana del lunes en el que grabó su entrevista en el programa 'La Revuelta' se desplazó al Cerro de los Ángeles (Getafe) al Convento de las Madres Carmelitas y les pidió que rezaran por España y por él.

También ha evocado a su padre, Santiago Abascal Escuza, y ha agradecido su respaldo a su mujer, Lidia Bedman. También ha asegurado que "está aquí" por sus cinco hijos "y los del resto de los españoles". Por último, ha agradecido a todos los miembros de Vox su trabajo y haber puesto su "granito de arena" para el proyecto.

Abascal ha estado arropado por el vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga; el portavoz nacional y presidente de la formación en Madrid, José Antonio Fúster; y miembros de la Ejecutiva, cargos y otros dirigentes del partido, incluidos los vicepresidentes autonómicos de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía.

Además, la organización ha proyectado vídeos de aliados internacionales de Vox que han querido mostrar su apoyo a Abascal, con el presidente argentino Javier Milei a la cabeza. "España necesita un presidente que los defienda" y hay que "sacar a Sánchez del poder y terminar de una vez con el maldito socialismo", dice Milei, que define a Abascal como su "amigo".

También han respaldado a Abascal la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el portugués André Ventura; el italiano Matteo Salvini; el neerlandés Geert Wilders; el brasileño Flávio Bolsonaro --huido a Estados Unidos tras las elecciones de finales de octubre--; el checo Andrej Babis; la líder del alemán AfD, Alice Weidel; la francesa Marine Le Pen; y el húngaro Viktor Orban.

De su lado, Garriga ha afirmado "alto y claro" que Vox "va a ganar las elecciones". Para el dirigente de Vox, el 29 de noviembre representa "la última oportunidad" para superar el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha identificado a este Ejecutivo con la "degradación" y el "caos", con ejemplos como los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, la dana de Valencia o el apagón. También con la "corrupción institucionalizada" que ha achacado al PSOE.

Además, ha defendido que el lema de campaña, 'Es sentido común', "resume lo que piensa cualquier español", con un énfasis particular en la prioridad nacional, "que los españoles no sean los últimos de la cola", en el acceso a ayudas sociales o vivienda.