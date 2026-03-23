Abascal loa a Orban y lamenta que "quieran acabar con él": "Es el verdadero protector de Europa"

Santiago Abascal y Viktor Orbán, este sábado 21 de marzo en la CPAC en Budapest, Hungría. - VOX

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha alabado este lunes al primer ministro de Hungría, Viktor Orban, asegurando que "es el verdadero protector de Europa", y ha lamentado que "quieran acabar con él", sin especificar quién.

En un acto en Budapest, enmarcado en las elecciones húngaras del 12 de abril, Abascal ha asegurado que Hungría "tiene suerte" de tener un mandatario como Orban, "fiel a su palabra y que se debe exclusivamente a los intereses de su nación y de los húngaros". "Nunca decepciona, él siempre sabe dónde está y qué es lo que defiende", ha agregado.

También, ha afirmado que Orban "podría haber elegido el camino fácil y cómodo que han elegido otros políticos", que, ante denuncias de sus políticas, "se encogen de hombros" y alegan que "vienen de Bruselas, como si ellos no tuvieran nada que ver".

"Viktor, por el contrario, es un hombre valiente que ha peleado por los húngaros y por Hungría, hasta el punto de recibir amenazas y él y su partido han protegido a todas nuestras naciones frenando en el Consejo Europeo los auténticos disparates de la Comisión Europea", ha continuado.

Por ello, Abascal considera que el primer ministro húngaro "es el auténtico protector de Europa". "Es el hombre que nos ha demostrado que es posible, que había un camino distinto y exactamente por eso quieren acabar con él, porque es también una forma de acabar con la alternativa de éxito que cada vez tiene más espacio y más fuerza en Europa", ha rematado.

EXPLICACIONES DE LA COMISIÓN EUROPEA

Precisamente durante esta jornada, la Comisión Europea ha pedido explicaciones al Gobierno de Hungría por las "preocupantes" informaciones que apuntan a que su ministro de Exteriores, Péter Szijjarto, habría compartido con Rusia el contenido de debates a puerta cerrada en reuniones de ministros de la UE, sin que por ahora el Ejecutivo comunitario vaya a tomar ninguna decisión.

Bruselas reacciona de este modo a lo publicado por el diario estadounidense 'The Washington Post' que, citando fuentes diplomáticas, informa de que el Gobierno húngaro ha estado durante años filtrando al Kremlin información confidencial sobre lo discutido en las reuniones de ministros europeos que celebran ordinariamente los 27 en el marco del Consejo de la UE.

Szijjártó ha tachado las acusaciones de "informaciones falsas" en redes sociales y ha acusado a Varsovia de querer apoyar con sus mensajes al partido opositor Tisza para contar con un "gobierno títere pro-guerra" en Hungría.

De acuerdo a lo publicado por 'The Washington Post', el jefe de la diplomacia húngara realiza llamadas "regularmente" en los recesos de las reuniones de ministros de los 27 para trasladar a su homólogo ruso, Sergei Lavrov, "informaciones directas sobre lo discutido" en Bruselas y coordinar posibles respuestas.