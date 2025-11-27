Abascal no avanza si Vox apoyará a Pérez Llorca, pero le ha gustado su discurso

El presidente de Vox, Santiago Abascal, y la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha valorado este jueves el discurso de investidura de Juanfran Pérez Llorca, candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat valenciana, pero ha evitado despejar si la formación respaldará su nombramiento, alegando que tiene que leerlo entero y hablar antes con sus compañeros.

En declaraciones a los medios en el Congreso, Abascal ha asegurado que lo que ha podido escuchar del candidato para sustituir a Carlos Mazón "le ha gustado" porque ha mostrado su oposición a las políticas climáticas y a la inmigración ilegal, además de hacer una apuesta por la rebaja fiscal y la reducción de subvenciones a partidos políticos y sindicatos, condiciones que le había puesto Vox para conseguir su apoyo.

No obstante, ha precisado que "no ha podido verlo completo" y que antes de cerrar su decisión debe "leerlo completamente" y hablar con Vox Valencia. Si las condiciones se cumplen y Pérez Llorca asume los compromisos propuestos, votarán a favor.

NO DESCARTAN ESPERAR A LA SEGUNDA VOTACIÓN

Vox ya había avanzado que esperaría hasta el último momento para tomar la decisión acerca de su respaldo a Pérez Llorca y que concluiría el proceso tras escucharle en su investidura. Fuentes de la Ejecutiva no descartan ahora apoyarle, pero el sábado, en la segunda votación, para que haya margen para solucionar flecos, si los encuentran al analizar el discurso del candidato.

Ambas partes han llegado al pleno de investidura sin un acuerdo firmado, habida cuenta de que Vox desconfía del PP y cree que lo suscrito con ellos queda en "papel mojado".