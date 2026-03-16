Abascal reclama al PP que Vox también entre en el gobierno de Castilla y León y "cambiar el rumbo" de la CCAA

Archivo - El presidente de VOX, Santiago Abascal, valora los resultados de las elecciones en una rueda de prensa, en la sede nacional del partido, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha avanzado este lunes que pedirá al PP que su formación se integre también en un gobierno de coalición en Castilla y León, tras una negociación sobre "medidas concretas" que "cambien el rumbo" de la autonomía.

Así lo ha hecho Abascal en una rueda de prensa tras las elecciones del domingo, en las que Vox ha mejorado sus resultados respecto a los comicios de 2022 al lograr un procurador más. Vox sigue así el camino emprendido tras los procesos electorales en Extremadura y Aragón: al aumentar su fuerza han exigido representación en los ejecutivos autonómicos.

"(Alberto Núñez) Feijóo se ha hartado de decir que Vox no quiere entrar en los gobiernos, no quiere asumir el desgaste, que no tiene valor y que sale corriendo (...) tengo que decirle que sí, que Vox tiene que gobernar en las tres regiones", ha indicado el dirigente de Vox.

No obstante, Abascal ha insistido en que Vox y el PP primero deben hablar de "medidas concretas, plazos de cumplimiento y garantías" y después abordarán "los sillones".

La campaña electoral de Castilla y León se ha desarrollado con las negociaciones con el PP en Extremadura y Aragón de fondo, y ambas carecen de avances. Vox y el PP ya ha gobernado en coalición en estas tres regiones, pero los de Abascal rompieron los ejecutivos en 2024, por las discrepancias en torno a la acogida de menores migrantes no acompañados.

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