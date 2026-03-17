Pollán insiste en que Vox quiere gobernar en CyL y exigirá "medidas concretas, plazos y garantías de ejecución"

1069809.1.260.149.20260317112207 Archivo - Carlos Pollán. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha insistido este martes en que Vox quiere entrar en el Gobierno de la Comunidad tras las elecciones del pasado domingo en las que lograron 14 procuradores, uno más que en 2022, no obstante ha advertido de que su partido exigirá "medidas concretas, plazos y garantías de ejecución".

Pollán ha asegurado que ha trasladado su felicitación al candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha sido el vencedor de las elecciones al conseguir 33 procuradores, dos más, y ha desvelado que en esa misma conversación ambos han acordado que "ya hablarán".

Así, ha subrayado que Vox ha sido "claro" desde el primer momento. "Dijimos que queríamos gobernar y lo seguimos diciendo".

"Hemos tenido un buen resultado, hemos superado todos los hitos que tenía el partido en elecciones y queremos influir en las políticas de Castilla y León con un programa concreto y con medidas concretas plazos y garantías de ejecución", ha explicado, tras lo que ha manifestado que después de esto se "valorará lo posterior".

En cuanto a la posibilidad apuntada por el candidato socialista Carlos Martínez sobre una repetición electoral, Pollán ha señalado que le "preocupa poco" lo que diga "la izquierda". "La izquierda no puede gobernar en Castilla y León, ya lo dijimos antes de empezar las elecciones, y eso sigue siendo una realidad que las urnas lo han dicho así", ha señalado.

"Lo primero que queremos es un cambio en Castilla y León y en muchas políticas", ha concluido.