Abascal se reúne en Bruselas con Orban y Le Pen, que le desea "todo el éxito que merece" el 29N

El presidente de Vox, Santiago Abascal, y la líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, durante su reunión a 14 de octubre de 2026 en Bruselas (Bélgica). - VOX

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha reunido este miércoles en Bruselas con el ex primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, el primer ministro de la República Checa, Andrej Babis, y la líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, que le ha deseado "todo el éxito que merece" de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

También ha participado en una reunión conjunta con los dirigentes de Patriotas por Europa en la que se han abordado las "prioridades compartidas" relativas al control de "fronteras", "seguridad", "competitividad económica" y "soberanía nacional", según han trasladado desde Vox.

Posteriormente, Le Pen ha expresado públicamente su apoyo a Abascal para el 29N asegurando que Vox ha sabido "conquistar el corazón de los españoles" y que podrían "participar" en un futuro Gobierno, según ha publicado en un escrito a través de 'X', recogido por Europa Press.

En este sentido, ha destacado que "España ocupa un lugar esencial en Europa: su voz cuenta para defender la soberanía de nuestras naciones y la libertad de nuestros pueblos".

Este encuentro llega después de la reunión entre Jordan Bardella, presidente del Grupo Patriotas por Europa en el Parlamento Europeo y Abascal en Ceuta. A su vez, Bardella "ha cuestionado las políticas migratorias del Gobierno de Pedro Sánchez por sus consecuencias para España y el conjunto de Europa".