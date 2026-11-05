Abascal será entrevistado este lunes en 'La Revuelta' de TVE

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en un acto de precampaña, a 5 de noviembre de 2026, en Albacete, Castilla La Mancha (España). - Víctor Fernández - Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, será entrevistado este lunes por el humorista David Broncano en 'La Revuelta' de TVE, según han confirmado fuentes de la formación a Europa Press.

El dirigente de Vox, muy crítico con 'TVE' y su gestión, recala en 'La Revuelta' semanas después de que lo hiciera el presidente, Pedro Sánchez, y los candidatos de Podemos y ERC, Irene Montero y Gabriel Rufián, respectivamente. Broncano ha invitado al programa al resto de candidatos nacionales.

Abascal acude a la cadena pública en el marco de la precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, que le está llevando a actos por toda la geografía española. Hasta el momento, ha visitado casi una veintena de provincias.