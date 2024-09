Abascal tilda a Sánchez, Borrell y Zapatero de "cómplices" de Maduro y ve "grave" el exilio de Edmundo González

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este martes que el presidente, Pedro Sánchez, el Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero son "cómplices" de Nicolás Maduro, y considera "grave" el exilio del opositor Edmundo González.

En declaraciones a los medios de comunicación en la manifestación convocada para esta tarde por la oposición venezolana a las puertas del Congreso, Abascal ha acusado a Sánchez, Borrell, Zapatero y a las autoridades venezolanas de trabajar unidas para lograr "el exilio forzoso" de González, "presidente electo y legítimo" de Venezuela tras las elecciones de finales de julio.

"Unos con la tortura brutal incluso de niños, con la represión y los asesinatos y otros con el no reconocimiento del presidente legítimo y electo tras unas elecciones que no fueron limpias y no haciendo lo que debían tanto en la UE como desde el Gobierno han logrado lo que pretendía el régimen (de Maduro): el exilio forzoso de González", ha lamentado Abascal.

Del Gobierno, Abascal ha censurado que se presente "como libertador"; de Borrell, "haber puesto todo tipo de inconvenientes en las instituciones europeas para que la UE no reconociera a González como vencedor"; y de Zapatero "su comportamiento vergonzoso e indigno" y haberse convertido "en el principal cómplice de la dictadura".

Abascal también se ha referido a la iniciativa que se votará el miércoles en el Congreso para reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, a iniciativa del PP y que el PNV apoyará, facilitando así que salga adelante. Ha lamentado que el Gobierno trate a la Cámara Baja "como una porquería".

"(Sánchez) tiene el mismo respeto a la oposición y al Parlamento que Maduro tiene al ganador de las elecciones en Venezuela", ha zanjado el líder de Vox.