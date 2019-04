Abascal (Vox) dice que cuando "el ciudadano Bergoglio" da su opinión política, la respeta pero no tiene que compartirla

Publicado 01/04/2019 18:29:33 CET

Justifica el muro en Ceuta y Melilla, al igual que el "Marqués de Galapagar (por Iglesias) protege su hogar" con una valla

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha señalado este viernes que, como católico, siente un profundo respeto por el Papa Francisco y trata de escucharle cuando habla ex cátedra (desde el cargo que ostenta), pero ha matizado que "si habla el ciudadano Bergoglio y da sus opiniones políticas, las respeta pero no tiene porqué compartirlas".

Así se refería Abascal, en una entrevista en EsRadio, recogida por Europa Press, a las declaraciones que hizo el Papa Francisco en la entrevista de la Sexta, en la que cargó duramente contra los que quieren construir muros. Vox propone que se levanten sendos muros en Ceuta y Melilla.

Para Abascal, la cultura, las identidades y las naciones se preservan garantizando que la inmigración llegue de manera ordenada, y ha apuntado en respuesta a Francisco que él suele llevar el catecismo encima, y en él se dice que hay que acoger al inmigrante pero también habla de que estos tienen deberes, y han de adaptarse a las normas y cultura de esas sociedades a las que llegan. "Mi respeto pero mi diferencia" con el Papa, ha apostillado.

Abascal, quien ha reconocido que se ha prodigado poco en entrevistas en medios de comunicación, ha señalado que han atendido menos de las que les han pedido porque en la formación tienen "muchas cosas que hacer" y que el hecho de que Vox "haya triunfado" tiene más que ver con las redes sociales que con los medios de comunicación.

MARRUECOS DEBE PAGAR EL MURO

En cuanto a la propuesta de levantar un muro en Ceuta y Melilla, ha defendido que con esto se eliminarían las concertinas y se evitaría que los inmigrantes saltaran y se lastimaran. Para el líder de Vox, ese muro serviría para parar "la avalancha" y ha apuntado que debe ir acompañado de medidas que corten con el efecto llamada. "Quien entre será expulsado, mientras eso no cuaje hay que fortalecer las fronteras", ha añadido.

En este punto, ha incidido en que ese muro quizá debiera pagarlo Marruecos o los partidos políticos de las naciones europeas responsables del efecto llamada. Así, ha aprovechado para añadir que si "el marqués de Galapagar" (por Pablo Iglesias) quiere estar protegido en su hogar, "los españoles no tienen menos derecho".

"No hay duda de que Marruecos debe colaborar en la construcción de ese muro", ha insistido, para añadir que sería una muestra de buena vecindad. Además, Abascal ha acusado al presidente del Gobierno de acabar con el Acuerdo de Schenguen gracias al efecto llamada de sus medidas sobre inmigración.

A pesar de proponer este muro con Marruecos, el líder de Vox se ha mostrado convencido que habrá migrantes que apoyen a Vox porque defienden que los nacionalizados tienen los mismos derechos. A esto, ha sumado que en sus actos hay inmigrantes, mujeres, homosexuales, catalanes y vascos. "Todo lo que se dice entorno a Vox es una caricatura", ha apostillado.

LA "PROPAGANDA DE GUERRA"

Preguntado sobre los datos de Vox en las encuestas, Abascal ha calificado a éstas de "propaganda de guerra" y ha confesado que no se las cree, al igual que opina que Sánchez no obtendrá tantos votos porque se verá lastrado por dejarse influir por el "radicalismo". Así, ha insistido en que la demoscopia en estas fechas no son herramienta de predicción sino de "inducción al voto" porque pueden influir en él.

Para Vox se corre el riesgo de desprestigiar las casas demoscópicas, al igual que ocurre con los medios de comunicación. "Estamos destruyendo instituciones importantes (...), hay falta de prestigio", ha añadido, para luego matizar que su crítica es distinta a la que hace Iglesias porque él no es "un totalitario". "Tengo derecho a defenderme, (...) ha veces el mensaje es deformado cuando no inventado", ha subrayado.

No obstante, ha explicado de que tienen encuestas propias que arrojan que "en muchos lugares, algunos muy significativos" están por encima de PP y Ciudadanos. "Salimos a ganar, hasta el rabo todo es toro", ha añadido.

"EL FRAUDE DE RAJOY" Y EL PSC

En cuanto a las palabras del expresidente José María Aznar en las que le echaba en cara durante un mitin que hablara de 'derechita cobarde' para referirse al PP, Abascal ha señalado que le extraña que se dé por aludido. Cuando se refieren a la derechita cobarde, dice, lo hacen para hablar del "fraude cometido por Mariano Rajoy", quien mantuvo una posición débil en Cataluña o subió los impuestos. "Me sorprende que se dé por aludido --Aznar-- porque creí que compartía" esa opinión, ha aclarado.

Por otro lado, ha acusado al PSC y a Ada Colau de ser los responsables de los disturbios acaecidos en Barcelona este fin de semana durante el acto de Vox. para Abascal, alentaron la violencia y el odio contra la formación al señalar a los simpatizantes del partido diciendo "que no debían estar allí". "Los terroristas de los CDR y Arrán atacaron de forma violenta", ha apostillado.

El líder de Vox ha vuelto a defender que se tiene que detener al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y "tomar el control en Cataluña adosándole una querella por rebelión". "La Abogacía del Estado puede redactar una querella ante delitos flagrantes para que actúe la Fiscalía", ha concluido.