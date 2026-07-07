Abogacía Española advierte de que el turno de oficio se debilita y ocho CCAA estarían en situación crítica en 2030

Abogado en un juicio. - CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de la Abogacía Española ha advertido este martes de que el turno de oficio se debilita y ha alertado de que "si la tendencia actual no se revierte, ocho comunidades autónomas podrían encontrarse en una situación crítica para garantizar la cobertura del turno de oficio antes de que termine la década, mientras que cinco presentarían un nivel de riesgo elevado".

Con motivo del Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, que se celebra el próximo 12 de julio, Abogacía Española ha elaborado un estudio sobre la evolución del censo de abogados y la viabilidad futura del servicio.

Según ha explicado, no se trata de un problema que aparezca de un día para otro, sino que es más bien una tendencia que lleva años consolidándose. Así, expone que desde 2020, el turno de oficio ha perdido más de 6.400 abogados, un descenso del 14,1% que ha reducido el número de profesionales adscritos a 38.871 actuales. A este respecto, advierte de que "si nada cambia, en 2030 quedarían menos de 33.000 abogados prestando este servicio en toda España".

El Consejo General de la Abogacía ha señalado que "el turno de oficio es uno de los mayores exponentes del compromiso social de la Abogacía y uno de los pilares que hacen efectivo el derecho de defensa en el país", pero ha advertido de que "ningún servicio público puede sostenerse indefinidamente sobre el esfuerzo y la vocación de quienes lo prestan".

El presidente de Abogacía Española, Salvador González, ha afirmado que "treinta años después, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita necesita una reforma que garantice su futuro, con unos baremos actualizados y una financiación acorde con la realidad actual". "No hablamos solo de mejorar las condiciones de los profesionales, hablamos de proteger un servicio esencial para todos los ciudadanos", ha apostillado.

AUMENTAN LAS PETICIONES DE JUSTICIA GRATUITA

Por otra parte, el estudio pone de manifiesto la dificultad para garantizar el relevo generacional en un servicio que "exige una elevada dedicación y que resulta imprescindible para asegurar el acceso a la justicia de miles de ciudadanos".

Además, destaca que la necesidad de justicia gratuita no deja de crecer. Cada año aumentan las designaciones y, con menos abogados disponibles para asumirlas, la presión sobre quienes permanecen en el turno será cada vez mayor. Las proyecciones del informe estiman que la carga media pasará de 28 asuntos por abogado en 2025 a casi 45 en 2030, lo que supone un incremento cercano al 60%.

Solo durante 2025, las solicitudes de asistencia jurídica gratuita aumentaron un 1,7 % hasta superar los 1,15 millones. Cada una de ellas, cuya tramitación corresponde a los 83 Colegios de la Abogacía, ya sea por solicitud directa del ciudadano o por remisión de los órganos judiciales, supone la designación de, al menos, un abogado o abogada del turno de oficio. Es decir, mientras la demanda del servicio sigue creciendo, el número de profesionales disponibles para prestarlo continúa disminuyendo.

El estudio señala que ese aumento no será igual en todo el país e indica que en algunos territorios la situación puede llegar a ser especialmente exigente. En Ceuta, por ejemplo, cada abogado podría asumir más del doble de asuntos que en la actualidad, mientras que, en Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña o La Rioja la carga de trabajo crecería de forma muy significativa.

Abogacía Española destaca que "detrás de estas cifras hay una realidad que trasciende a la propia profesión". Así, sostiene que "el turno de oficio constituye la puerta de acceso a la Justicia para quienes no disponen de recursos económicos suficientes". "Su fortaleza no se mide únicamente por el número de abogados que lo integran, sino por su capacidad para garantizar que cualquier ciudadano, viva donde viva, pueda ejercer su derecho de defensa en condiciones de igualdad", indica.

"Los abogados del turno de oficio están presentes cuando la vida de una persona cambia para siempre. Son quienes garantizan que cualquier ciudadano, con independencia de sus recursos, pueda ejercer su derecho de defensa. Cuidar este servicio y a los profesionales que lo sostienen no es solo una responsabilidad con la Abogacía; es un compromiso con la igualdad, con el acceso a la Justicia y con uno de los pilares de nuestro Estado de derecho". ha afirmado el presidente de la Comisión de Justicia Gratuita de Abogacía Española y decano de Cartagena, Ángel Méndez.

CONCENTRACIÓN EN MADRID Y CATALUÑA

El informe también refleja la creciente concentración de la profesión. Mientras solo cinco comunidades autónomas aumentarán previsiblemente su número de abogados ejercientes antes de 2030, el resto perderá efectivos y Madrid y Cataluña concentrarán prácticamente la mitad del censo nacional. Esta evolución agrava el desafío de mantener una cobertura equilibrada del turno de oficio en todo el territorio.

Ante este escenario, el Consejo General de la Abogacía Española considera imprescindible adoptar medidas que garanticen la sostenibilidad del servicio. El estudio plantea avanzar en una revisión del sistema de retribuciones, impulsar incentivos que favorezcan la incorporación de nuevos profesionales al turno de oficio, especialmente en los territorios con mayores dificultades, y desarrollar políticas que aseguren el relevo generacional y una cobertura suficiente en toda España.