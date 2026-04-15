La Abogacía Española impulsa la formación en Upro con seis avatares para acompañar al abogado digital

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MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de la Abogacía Española ha impulsado 'Desbloqueando al abogad@ digital', una iniciativa enmarcada en el programa de Competencia Digitales de Upro, que introduce seis personajes o avatares digitales que acompañan al alumno durante su recorrido.

Los avatares se van desbloqueando a medida que el alumno completa horas y requisitos dentro del programa y cada personaje representa una competencia clave de la nueva abogacía, ha informado la Abogacía en un comunicado.

Toguín es integración de la tecnología en el trabajo diario; Segurito, la protección de la información y la ciberseguridad; Archivito, el uso de la inteligencia artificial en el entorno jurídico; Datín, la gestión y lectura de datos; Dialoguín, la nueva relación con el cliente; y Diplomito, la visión completa que certifica como abogado digital.

Según ha señalado la Abogacía, la iniciativa busca dar más visibilidad al progreso del alumno y acompañar de una forma más cercana un recorrido formativo que ya siguen más de 25.000 abogados.

El coordinador del proyecto Upro en la Abogacía Española y decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, Alfredo Sánchez-Rubio Triviño, que el objetivo es "que el colegiado vea que cada paso dentro de Upro tiene un sentido y deja huella".

"No se trata solo de completar una formación, sino de identificar con claridad las capacidades que va incorporando a su forma de ejercer. En una profesión cada vez más transformada por la inteligencia artificial y las nuevas herramientas digitales, avanzar en estas competencias es una necesidad real para ejercer con criterio, eficacia y capacidad de adaptación", ha explicado.

La campaña se suma a las iniciativas con las que la Abogacía Española quiere reforzar la importancia de la formación de Upro. Un programa gratuito y flexible para la abogacía, con contenidos específicos en materia de IA, Big Data, ciberseguridad, transformación digital del despacho o justicia digital, y con acreditación final como abogado digital.

Con las últimas plazas aún abiertas, según la Abogacía, el programa "entra en una fase decisiva para quienes quieran incorporarse a una formación que ya está marcando el paso de la nueva abogacía".