Abogacía, procuradores y arquitectos acuerdan mantener interlocución conjunta sobre el desarrollo de la Pasarela al RETA

Archivo - Reunión de la Abogacía Española, el Consejo General de Procuradores de España y el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España - ABOGACÍA ESPAÑOLA - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Abogacía Española, el Consejo General de Procuradores de España y el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España han acordado mantener una interlocución conjunta sobre el desarrollo de la Pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), ha informado la Abogacía en un comunicado.

Así lo acordaron ayer los presidentes de la Abogacía Española, Salvador González, el Consejo General de Procuradores de España, Alberto García Barrenechea, y el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, Marta Vall-llossera Ferran.

Durante el encuentro, los presidentes de las tres corporaciones coincidieron en la importancia de mantener una locución estable y compartir información sobre los avances que se produzcan en torno a la Pasarela, con el objetivo de identificar cuestiones comunes y analizar posibles vías de trabajo conjunto.

Aunque la situación de los profesionales afectados y las implicaciones de la normativa presentan particularidades en cada una de las tres profesiones, los Consejos consideran útil mantener este espacio de coordinación para conocer las necesidades específicas de cada colectivo y detectar aquellos aspectos en los que puedan existir intereses compartidos.

Abogacía, Procuradores y Arquitectos han acordado seguir en contacto durante todo el proceso, intercambiar información sobre su evolución y explorar posibles actuaciones conjuntas en aquellos aspectos en los que existan intereses y necesidades compartidas.