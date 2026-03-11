La Abogacía reclama participar en la elaboración de leyes y normas que afecten a la justicia: "Debemos ser escuchados"

Archivo - El presidente Abogacía Española, Salvador González. - ALBERTO CARRASCO - Archivo

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha reclamado este miércoles que los letrados participen activamente en la elaboración de las normas que afectan al funcionamiento de la justicia y ha instado a la convocatoria de la Comisión para la Calidad del Servicio Público de Justicia para "reforzar la colaboración" entre los actores implicados en la modernización del sistema judicial.

Durante su intervención en la jornada 'La negociación colectiva en la Administración de Justicia', organizada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), González ha manifestado que los cambios normativos deben diseñarse con la participación de quienes "sostienen el servicio público de la justicia", según ha informado la Abogacía en una nota.

"Quienes estamos en la justicia cada día, quienes la hacemos posible, quienes la conocemos de cerca, quienes sabemos bien qué falla, qué sobra y qué falta, debemos ser escuchados y debemos ser parte de las soluciones. También en las reformas y las leyes", ha expresado.

En ese sentido, ha opinado que las leyes y reformas deben nacer desde la "escucha activa, el diálogo y la participación de sus protagonistas", esto es, los abogados, puesto que son ellos quienes las hacen "posibles".

El presidente de la Abogacía ha subrayado que el diálogo entre los diferentes actores implicados en la justicia es "esencial y estratégico" para que las reformas se pongan en marcha con criterios claros, información suficiente y mecanismos adecuados de seguimiento.

De la misma forma, ha manifestado que las reformas deben ir acompañadas de los "recursos necesarios" para hacerlas efectivas tanto "en tiempo" como "en forma", destacando asimismo el papel de los letrados en el análisis y la difusión de las leyes.

A este respecto, ha puesto como ejemplo la Ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia, en la que la Abogacía ha intentado "desentrañar la ley, conocerla a fondo y trasladar ese mejor conocimiento" a los letrados.

Sobre la implantación de los nuevos tribunales de instancia, González ha recordado que la Abogacía advirtió en su momento de "la magnitud del cambio estructural que suponía" esta transformación.