Abogada Estado 'aprieta' a Forn por su papel de conseller y defensor del 1-0: ¿A qué obedecían sus subordinados?

Actualizado 14/02/2019 20:18:21 CET

Forn defiende que es compatible impulsar el referéndum y hacer cumplir la orden judicial para evitarlo

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La abogada del Estado Rosa María Seoane ha presionado al exconsejero catalán de Interior Joaquim Forn sobre la 'dualidad' que ha puesto de manifiesto el acusado al afirmar que tenía un compromiso político con el referéndum independentista del 1-O al tiempo que mandaba a los Mossos d'Esquadra que cumplieran todos los mandatos judiciales que querían impedir dicha convocatoria. Por eso, le ha preguntado directamente "qué órdenes obedecían sus subordinados".

Todo ha empezado en la primera parte del interrogatorio durante la tercera sesión del juicio del 'procés', cuando ha sido el fiscal Fidel Cadena quien ha preguntado a Forn sobre su actuación en los pocos meses en los que estuvo al frente de la Consejería de Interior.

"Mi compromiso político es de apoyo al referéndum, siempre lo ha sido, pero también lo diferenciaba muy claramente de mis competencias como conseller. De la misma manera que defendía el referéndum, dejaba en manos de los Mossos el cumplimiento de todos los mandamientos judiciales", ha explicado, tras lo cual ha remarcado que "ningún acto de los Mossos fue contrario a la Constitución".

"La dirección política se compromete con unos objetivos políticos, que son los que emanan del Parlamento y las decisiones el gobierno. Una cosa es mi compromiso político y otra cosa cumplir mandamientos judiciales", ha remarcado.

Cuando ha llegado el turno de la abogada del Estado, ésta ha comenzado su interrogatorio repreguntando al acusado por esa 'dualidad' en la que Forn ha enmarcado su actuación. Tras insistir varias veces y obtener una respuesta parecida a las anteriores, Seoane ha modificado el planteamiento de su pregunta.

"No entiendo la cadena de mando, que el el Govern ordenara una cosa y los subordinados cumpliesen otra por una orden inferior. ¿A qué obedecían sus subordinados, a lo que decía el Joaquim Forn responsable de los Mossos o a lo que decía el Joaquim Forn conseller?", ha cuestionado Seoane.

"YO TENDRÍA PROBLEMAS"

"Esto lo he dicho clarísimamente. Todos los comisarios dicen rotundamente que nunca han recibido una orden política mía para hacer el referéndum. No hay ninguna instrucción política por parte el conseller de Interior o del presidente de la Generalitat para pedir que incumplan con las funciones de policía judicial y lo hagan para adherirse a una decisión política. Son cosas muy diferentes, yo he podido entender y hacer el trabajo así", ha aseverado.

"Yo tendría problemas", ha apuntado después la abogada del Estado, comentario por el que ha sido apercibida por el presidente del tribunal, el magistrado Manuel Marchena, quien le ha pedido que se limite a hacer preguntas y no emita valoraciones.

En otro punto del interrogatorio, Seoane también ha querido incidir en la actuación de Forn la noche del 20 al 21 de septiembre de 2017, durante el asedio a la Consejería de Economía cuando se estaba produciendo un registro judicial --tema sobre el que también ha preguntado el fiscal durante largo tiempo--.

Ante las numerosas cuestiones que ha dirigido Seoane a Forn sobre el 'pasillo' de voluntarios de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) que se formó para permitir la salida a la comisión judicial que se encontraba en el interior del edificio, Marchena ha decidido cortar el interrogatorio: "Ya lo ha contestado, señora abogada del Estado; olvídese del pasillo", ha zanjado.

SÓLO DOS MESES ENCARGADA DE LA CAUSA

Seoane se incorporó muy tarde, el pasado diciembre, al procedimiento que ahora ha derivado en el juicio por el proceso independentista en Cataluña. Fue designada jefa de lo Penal de los servicios jurídicos del Estado en sustitución de Edmundo Bal, a quien la abogada general, Consuelo Castro, relevó de su puesto por pérdida de confianza tras defender la acusación por el delito de rebelión.

Fue después de que el escrito de acusación de la Abogacía, que iba firmado por Castro, se desmarcara de la Fiscalía y acusara sólo por sedición y malversación, lo que rebaja bastante la solicitud de penas para los 12 exdirigentes independentistas que se sientan en el banqullo.