Adanero defiende su fichaje por el PP: "Hay que hacer todo lo posible para que Sánchez no vuelva a ser presidente"

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exdiputado de UPN Carlos García-Adanero ha defendido su fichaje por el PP para ser candidato a la Alcaldía de Pamplona, asegurando que "hay que hacer todo lo posible" para que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no vuelva a repetir en La Moncloa, sitúandose en contra de los socios del Gobierno.

Así se lo ha dicho Adanero a Sánchez durante su breve intervención en la comparecencia del jefe del Ejecutivo en el Congreso para informar sobre los últimos Consejos Europeos. Desde aquí, el recién nombrado candidato 'popular' a la Alcaldía de Pamplona ha replicado a la bancada del PSOE que él es "de los que pretende que Sánchez no vuelva a repetir coalición".

"España no se puede permitir más Gobiernos de Sánchez", ha advertido Adanero, que ha acusado al Ejecutivo de ser "corresponsable" por las rebajas de penas por la ley del sí es sí, además de reprochar que la ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, llamara capitalistas despiadados "a quienes crean empleo".

Sobre la intervención de Sánchez, Adanero le ha acusado de "no ver la realidad": "La gente habla de las patatas, de la leche, de la hipoteca, de la cesta de la compra. La gente no llega a fin de mes, no está pensando en Davos".

Por su parte, el diputado de Foro Asturias Isidro Martínez Oblanca ha afeado a Sánchez ponerse "una máscara europeísta que no se corresponde con la situación general de España ni la del Principado", enumerándole los problemas de esta región, que, a su juicio, se han agravado con su gestión y la de Adrián Barbón.

"Su período de Gobierno ha sido pésimo para Asturias", le ha dicho Martínez Oblanca a Sánchez, que le ha criticado, entre otras cosas, por su gestión de la alta velocidad en esta región.