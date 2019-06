Una administradora de Gürtel reconoce el amaño en los contratos con el Ayuntamiento de Jerez

Publicado 04/06/2019 15:13:33 CET

Crespo niega conocer a la alcaldesa y señala a Isidro Cuberos: "No se le ocurre traérnosla (a la empresa) por si la fagocitamos como cliente"

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La que fuera administradora de algunas de las sociedades de Francisco Correa, Isabel Jordán, ha reconocido este martes ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que se amañó el procedimiento para la adjudicación a empresas de la Gürtel de tres eventos organizados por el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

Jordán ha sido la primera en declarar en esta segunda sesión del juicio oral por tres contratos del mencionado consistorio con empresas de Correa, después de que el tribunal decidiera seguir adelante con el calendario previsto contra la petición de las acusaciones particulares y algunas de las defensas, que instaban la suspensión hasta que se dirima si se reabre el procedimiento contra la ex alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, como pide Anticorrupción.

En respuesta tanto a las fiscales como a su defensa, la administradora ha afirmado que en los tres contratos -un stand en Fitur, un evento en la Plaza Mayor de Jerez y otro en unos jardines municipales-- participaron los trabajadores de las empresas de Gurtel DTC y Special Events y que en todos los casos, se hicieron trabajos previos incluso a la confección de los pliegos y después, se falsificaron las fechas.

Según ha dicho, fue el fallecido Isidro Cuberos "quien lideró siempre el tema" y quien mantenía relación con García-Pelayo. En concreto, ha afirmado que la entonces alcaldesa y él estuvieron en dos reuniones en la sede de Special Events en Madrid en las que participó el número 2 de la Gürtel, Pablo Crespo, y en las que ella "estuvo revisando el diseño". "(En aquel momento) no había pliego ninguno ni conocimiento por parte nuestra de que iba a haber un pliego", ha asegurado.

Jordán ha incidido en que la primera vez que vio a la entonces alcaldesa en la sede de las empresas no la reconoció y fue en una segunda ocasión cuando supo de quién se trataba por una broma que hizo al respecto Álvaro Pérez ('el Bigotes'). Sostiene que mantuvo una reunión allí y que Crespo participó, aunque no ha sabido concretar si hubo más personas en ese encuentro.

En esta línea, ha apuntado que Cuberos hizo el encargo e inicialmente, se facturaba con su empresa, Cuberos Comunicación, "pero al final hubo que hacer una documentación para presentarse a un concurso" en unas conversaciones que se produjeron "una semana después de hacer los eventos".

"Lo que conozco es lo que Isidro Cuberos le dice a Crespo, que se van a hacer unos pliegos, que manda un primer borrador. A mi lo único que me dice Crespo es que hay que presentarse a un concurso y que hay que poner una fecha anterior a los eventos que se hicieron", ha apostillado, tras identificar como de su jefe la caligrafía de unas anotaciones mostradas por la Fiscalía que indican la fecha que hay que señalar en esos documentos.

CRESPO NIEGA CONOCER A GARCÍA PELAYO

Tras su intervención, debía prestar declaración el propio Francisco Correa, que se ha limitado a manifestar que se acoge a su derecho de no hacerlo por expresa voluntad de su abogado ya que en realidad, tiene "poco que aportar" a esta pieza separada. Se reserva, no obstante, la posibilidad de intervenir cuando se le ofrezca una última palabra ante el tribunal.

En cuanto a Crespo, ha respondido a preguntas de su defensa para negar todo el testimonio de Isabel Jordán, empezando por las reuniones con la ex alcaldesa de Jerez, a quien ha dicho no conocer ni de vista. "Nunca he conocido ni he visto a García Pelayo y que a mi me conste, y siendo consejero delegado de la empresa, nunca ha estado en (la sede de) Serrano 40 (*) Cada uno se defiende como puede y no me meto, pero lo que no me parece de recibo es mentir", ha sentenciado.

El número 2 de Correa ha insistido en que "nada" tiene que decir "ni bueno ni malo" de García-Pelayo pues nada les une, pero "jamás" se ha reunido con ella. "Cuberos jamás nos habría dado contacto con su cliente. No se le ocurre traernos a la alcaldesa por si la fagocitamos como cliente", ha añadido, para incidir en que, del mismo modo, tampoco conoce a los trabajadores del Ayuntamiento de Jerez procesados en esta pieza de la causa.