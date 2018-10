Agenda Informativa de Europa Press para el 4 de septiembre ( y 2 )

Publicado 04/09/2018 8:02:52 CET

martes 4 de septiembre

SOCIEDAD

-- 10.00 horas: Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, con la comparecencia de Marisa Sotelo Ávila, directora de la Fundación Mujeres y miembro del Observatorio Estatal contra la Violencia de Género. En el Congreso.

-- 10.30 horas: Comisión de Educación y FP, con la comparecencia de la ministra Isabel Celaá. En el Congreso.

-- 11.00 horas: El director general de Tráfico, Pere Navarro, presenta el Balance de Seguridad Vial-Verano 2018. En la Dirección General de Tráfico (DGT). Calle Josefa Valcárcel, 44. Madrid.

-- 11.00 horas: El Rey recibe en audiencia a una representación de la Junta Directiva de la Sociedad Geográfica Española. En el Palacio de la Zarzuela.

-- 12.00 horas: El ministro de Cultura y Deporte trata en Bruselas la estrategia para el Mercado Único Digital en materia de propiedad intelectual y contenidos audiovisuales. En el Parlamento Europeo.

-- 12.00 horas: El Rey recibe en audiencia a una representación de la Universidad de Almería con motivo de su 25º aniversario. En el Palacio de la Zarzuela.

-- 14.00 horas: Presentación del 'Proyecto Erasmus+ Empowering Teachers and Pupils for a Better Life through Nature' en el que participa SEO/BirdLife. En la Sala de Seminarios del Real Jardín Botánico de Madrid. Acceso por Cuesta Moyano, 1. Madrid.

-- 15.00 horas: I Conferencia sobre Fukushima-España Energía Renovable. En el Intercontinental Madrid. Pº de la Castellana, 49. Madrid.

-- 16.00 horas: La ministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera se reúne con los miembros de las organizaciones ecologistas WWF, Greenpeace, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra. En la Sede del Ministerio, plaza de San Juan de la Cruz, s/n. Madrid.

EFEMÉRIDES

-- En 1936 Francisco Largo Caballero forma Gobierno en España con ministros comunistas y socialistas por dimisión del gabinete de José Giral.

-- En 1982 China abandona oficialmente el maoísmo en el Congreso comunista chino celebrado en Pekín.

-- En 1986 el líder palestino Yaser Arafat acepta la resolución 242 de la ONU e implícito derecho a la existencia del Estado de Israel.

-- En 1987 el incendio y la destrucción de los Almacenes Arias en Madrid deja diez bomberos muertos al quedar sepultados tras derrumbarse seis de ocho plantas.

-- En 1997 Irak abre un paso fronterizo con Irán tras diecisiete años de cierre de fronteras.

-- En 1998 se constituye la compañía estadounidense Google.

-- En 2009 mueren 90 personas, la mitad civiles, en un bombardeo de tropas internacionales en Kunduz (Afganistán).

- La cantante estadounidense Beyoncé cumple 37 años.

- La cantautora española Rosa León cumple 67 años.