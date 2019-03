Aguiriano cree que se concederá la prórroga a Reino Unido y que se "mantendrán" los derechos de los residentes europeos

Publicado 28/02/2019 11:15:47 CET

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado para la Unión Europea (UE), Marco Aguiriano, ha indicado este jueves que con toda probabilidad se concederá una prórroga a Reino Unido si "hay una ruta clara con una perspectiva de solución" con respecto al Brexit. No obstante, ha señalado que, aunque no hubiera acuerdo, "se mantendrán como hasta ahora" los derechos de los españoles residentes en las islas y de los británicos en territorio europeo.

"Políticamente hablando, veo difícil que cualquier Estado miembro pueda pronunciarse en contra de una prórroga que signifique un acontecimiento tan importante", ha señalado Aguiriano en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, tras recordar que Reino Unido aún forma parte de la Unión Europea.

Preguntado por si debiera haber prórroga en el caso de que para el 12 de marzo la primera ministra británica, Theresa May, no ha conseguido un acuerdo con los 27 estados de la UE, el secretario de Estado ha explicado que, tratándose de una cuestión "complicada", habrá una votación en el Parlamento Europeo para establecer si "conviene" que May pida prórroga.

Así, el dirigente 'socialista' ha asegurado que aunque no hubiera acuerdo, en lo que concierne a los ciudadanos, el capítulo 2 de retirada sigue siendo "válido". "Se mantendrán como hasta ahora todos los derechos y obligaciones de los residentes de la Unión y, por tanto, de los españoles en Reino Unido y de los británicos en la Unión y en España".

"Debe haber un acuerdo que permita a los españoles allí votar en mayo y reciprocidad para que los británicos voten en nuestras elecciones de abril", ha zanjado.

ABOGA POR MANTENER UNA UNIÓN ADUANERA "PROVISIONAL"

Inquirido por si España, junto con Francia, se plantearía bloquear la prórroga, Aguiriano ha admitido que es la línea actual de la UE y que es un "problema de ruta, un planteamiento británico". "Están dispuestos a cambiar sus líneas rojas para que la Unión esté dispuesta a considerar algún tipo de negociación", ha subrayado, para apuntar que "la idea sobre la mesa es mantener una unión aduanera provisional mientras se negocia la relación futura".

"Sería un movimiento importante que movería las líneas rojas del Reino Unido y que motivaría a la Unión Europea a enfrentar la situación", ha opinado.