Aguirre cree que la ausencia de PSOE en el 2-M es una cosa "absurda", pero dice que cada uno "hace lo que le parece"

Actualizado 02/05/2009 16:27:01 CET

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, consideró hoy que la ausencia de los miembros del PSM en los actos institucionales del Dos de Mayo es "una cosa absurda" pero apuntó que "cada uno hace lo que le parece" porque España "es un país libre".

En la recepción que se celebra tradicionalmente en la Puerta del Sol con motivo de la Festividad de la Comunidad de Madrid, la jefa del Ejecutivo autonómico aseveró que a los actos institucionales han acudido "algunos socialistas", entre los que citó a la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde; a la delegada de Gobierno, Amparo Valcarce; al ex presidente autonómico Joaquín Leguina y al miembro socialista del Consejo Consultivo Pedro Sabando que, según la presidenta, "tenía mucho interés" en que se supiera que había acudido a Sol.

"No ha venido Tomás Gómez, pero allá cada uno. Vivimos en un país libre. Creo que es un error que un gran partido como el PSOE no se puede permitir tener en esta región, la más importante de España, de un partido extraparlamentario. Es como si Segolene Royal de repente decidiera que no le gusta una decisión de Sarkozy en el Parlamento y decide no ir a los actos de la República. Es una cosa absurda, pero cada uno hace lo que le parece", sentenció.

Aguirre manifestó que el 2 de mayo es una fecha muy importante para los madrileños y más en un momento en el que el país está atravesando una grave crisis económica. En este sentido, se mostró convencida de que Madrid superará las adversidades "gracias a las virtudes" que han caracterizado a sus habitantes, "a su trabajo, a la creatividad, al tesón, al buen hacer y a las ganas de superarse".

Al ser preguntada por lo ataques de los sindicatos en la manifestación del Primero de mayo contra la gestión de su Gobierno, la dirigente regional dijo que no le extraña la actitud de CC.OO. Y UGT porque llevan manteniendo esta posición desde hace "bastante tiempo".

Así, recordó que la semana que viene el Metro de Madrid se enfrentará a una situación de huelga que coincide con la visita del Comité Olímpico Internacional (COI) con motivo de la candidatura de la capital como sede de los Juegos de 2016, así como una huelga en la Educación que coincide asimismo con la prueba de Sexto de Primaria.

A su juicio, con las huelgas "no se arregla la crisis" y abogó por "no engañar a los ciudadanos y decirles la verdad". "Hay que trabajar más para poder salir de esta crisis. No podemos seguir diciendo que con más huelgas se va a solucionar algo, hay cuatro millones de españoles en el paro, más de 7.000 al día que se quedan sin trabajo y lo que tenemos que hacer es arrimar el hombro todos juntos para que de verdad la creación de empleo, la prosperidad y el bienestar que ha caracterizado a Madrid a lo largo de estos últimos años que nos han convertido en la locomotora económica de España nos sirva como buena locomotora para ser los primeros que salgamos del túnel y eso es por lo que todos tenemos que luchar y estar unidos", concluyó.