Albares acusa a Rufián de "matonismo" y le recuerda que el Pleno del Congreso no es sólo para "un corte en Twitter"

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en el Congreso - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha acusado este jueves al portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, de "matonismo" en sus palabras y le ha recordado que el Pleno no es para tener "un corte en Twitter".

De esta forma se ha revuelto Albares contra las palabras que minutos antes le ha dirigido Rufián, quien le ha acusado de haber pronunciado un discurso "cobarde" en el Pleno monográfico sobre Venezuela al utilizar "eufemismo" para no denunciar como "secuestro" la detención del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. "Se equivoca, arrieritos somos", le ha llegado a soltar.

En el turno para cerrar su intervención en el Congreso, el ministro ha replicado a Rufián que él es el "cobarde" porque en ninguna de sus dos intervenciones se ha quedado en el Pleno para escuchar lo que tenía que decirle.

ALBARES, A RUFIÁN: "NO LE TENGO NINGÚN MIEDO"

"Acudir al Congreso es algo más que venir para poner un corte de Twitter. Aquí se viene a hablar, pero también se viene a escuchar, como yo le he escuchado a él", ha señalado Albares, visiblemente molesto. Y ha continuado que "cobarde" es también "no reconocer que España es el país del mundo que más está haciendo por Venezuela".

En esta misma línea, el jefe de la diplomacia española ha seguido cargando contra Rufián, al que ha acusado de prácticas de "matonismo" por ese "arrieritos" con el que independentista catalán y socio parlamentario del Gobierno ha terminado su intervención. "Eso ya me suena un poco a matonismo. Si lo que intentas es amedrentarme, no le tengo ningún miedo", ha advertido.