Albares asegura que Andorra ofrecerá la ayuda "que está en sus manos" para contribuir a la extinción de los incendios

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que el Principado de Andorra ofrecerá la ayuda "que está en sus manos" para contribuir a la extinción de los incendios que están afectando a España.

"He estado en contacto con la ministra de Asuntos Exteriores de Andorra, un país vecino que también va a ofrecernos su ayuda que en estos momentos está en sus manos", ha anunciado Albares durante una entrevista en 'La Sexta' recogida por Europa Press, en la que no ha dado más detalles sobre el número de contingentes que serán enviados.

La contribución de Andorra se suma a la de otros siete países de la Unión Europea que a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil están contribuyendo a la emergencia de los incendios activos actualmente.

Este martes llegó un helicóptero BlackHawk con capacidad 3.400 litros desde Eslovaquia a Pinofranqueado (Cáceres) para operar en Jarilla (Cáceres); y aterrizará en la base de Matacán (Salamanca) otro medio aéreo del RescEU desde República Checa que trabajará entre Castilla y León y Galicia.

Asimismo, 66 bomberos alemanes operarán con 21 vehículos en el incendio de Jarilla (Cáceres). A su vez, 30 bomberos finlandeses ayudarán a apagar los fuegos en Galicia. Estos medios se suman a dos aviones Canadair franceses que operaron el miércoles y jueves de la semana pasada en Galicia y un equipo de 100 bomberos forestales de esa nacionalidad trabaja con dos equipos en León y Ourense.

Italia ha aportado otros dos Canadair con capacidad de 5.500 litros, que ayudan en León desde el miércoles. Un equipo de reconocimiento llegó este domingo desde Países Bajos y operan desde este lunes dos helicópteros Chinook con capacidad hasta 7.000 litros desde la base de Virgen del Camino (León).

"Yo quiero agradecer a esos siete países europeos que en estos momentos tanto con medios, capacidad técnica, medios humanos están colaborando en la extinción de estos incendios como España ha hecho en otras ocasiones para incendios que se han producido en otros países europeos o en países de nuestro entorno. Esto lo que demuestra es que la emergencia climática que estamos viviendo nos afecta a todos", ha destacado Albares al respecto.