Albares asistirá como invitado a la Cumbre de las Américas la próxima semana

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, asistirá finalmente a la Cumbre de las Américas que reúne a los líderes los países que forman parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), según han confirmado a Europa Press fuentes diplomáticas.

España tiene rango de país observador permanente de la OEA, cuya cumbre en esta ocasión, que tendrá lugar en Los Ángeles (Estados Unidos) el 9 y 10 de junio, viene precedida por la polémica en torno al hecho de que Cuba, Nicaragua y Venezuela no serán invitadas a la cita. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha amenazado con no acudir si no asisten estos países.

La asistencia de Albares a la cumbre será la ocasión además para la firma de un acuerdo de reasentamiento de refugiados centroamericanos desde Estados Unidos a España, según ha adelantado el portal de noticias estadounidense Axios. Fuentes de Exteriores consultadas por Europa Press no han confirmado este extremo, como tampoco lo ha hecho por ahora el Departamento de Estado.

El citado medio ha tenido acceso a documentos según los cuales España estaría dispuesta a recibir una cifra "modesta" aunque "simbólicamente importante" de refugiados centroamericanos, algo que enmarcan en los problemas para cubrir determinados puestos de trabajo en el país.

Además, siempre según Axios, el Gobierno español también estaría dispuesto a aceptar duplicar o incluso triplicar el número de trabajadores temporales que vienen a España desde Centro América en virtud de acuerdos específicos con sus países de origen.

Precisamente, el Gobierno firmó en mayo de 2021 con Honduras un acuerdo de migración circular para que hondureños pudieran venir a trabajar temporalmente a España.

El asunto habría sido abordado, según apunta el medio estadounidense, durante la primera reunión del Grupo de Trabajo España-EEUU sobre Centroamérica que tuvo lugar el pasado 25 de mayo y estuvo presidida por el secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe, Juan Fernández Trigo, y la subsecretaria de Estado Adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental estadounidense, Emily Mendrala.

En su comunicado conjunto, los dos países dijeron que habían "estudiado propuestas y acciones para abordar de manera conjunta y con los países de la región los desafíos que plantean el desplazamiento forzado y los movimientos migratorios irregulares en y desde Centroamérica", por lo que el acuerdo de reasentamiento podría encajar dentro de dichas propuestas.