Albares condena "firmamente" la intención de Israel de tomar la ciudad de Gaza: "Es contraria al derecho internacional"

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha condenado "firmemente" la intención del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de acelerar los plazos para tomar la ciudad de Gaza, alertando de que esta decisión "es contraria al derecho internacional".

Así ha reaccionado el ministro Albares en un apunte en la red social 'X', recogido por Europa Press, a la orden que ha dado Netanyahu a las Fuerzas de Defensa para "acortar" los plazos para "tomar el control de los últimos bastiones terroristas y garantizar la derrota de Hamás" en la Franja de Gaza.

Para Albares, esta decisión "dividirá el territorio de Palestina" y supondría hacer "inviable" la solución de los dos Estados en la que está trabajando España.

"En Gaza, la escalada en la ocupación militar israelí debe terminar. Traerá aún más muertes y sufrimiento injustificado. La vía hacia la paz y la seguridad es: alto el fuego permanente, liberación de los rehenes, entrada masiva de ayuda humanitaria y solución de dos Estados", ha añadido el ministro.