Albares confirma la evacuación "con éxito" de la Embajada de España en Irán

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 3 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha confirmado que este sábado se ha evacuado "con éxito" la Embajada de España en Irán.

"El Embajador y personal esencial que seguía en Teherán acaban de cruzar la frontera con Azerbaiyán y se encuentran a salvo", ha informado el ministro en un mensaje difundido en la red social X.

Asimismo, ha explicado que "la seguridad" de los ciudadanos y del servicio exterior del ministerio es su "prioridad". "El resto de nuestras Embajadas en la región y la sala de crisis siguen plenamente operativas 24 horas a través de los teléfonos de emergencias. Continuamos trabajando por la protección de los españoles", ha añadido Albares en la publicación.