Albares confirma la salida hacia España de los primeros vuelos comerciales con repatriados desde Qatar

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha confirmado este sábado que han comenzado a volar hacia España vuelos comerciales con repatriados desde Qatar, en el primer traslado desde ese país desde el comienzo, hace una semana exactamente, de la guerra de Irán.

"Han salido ya hacia España los primeros vuelos comerciales desde Qatar desde el inicio de la guerra en Oriente Medio", ha anunciado Albares en redes sociales antes de estimar que "más de 4.000 españoles han sido ya repatriados" desde el inicio de los ataques conjuntos de EEUU e Israel contra Irán y la consiguiente respuesta iraní contra territorio israelí y bases de EEUU en la región.

Sin ir más lejos, el Ministerio de Defensa de Qatar anunció este pasado viernes que, solo durante ese día, el país fue objeto de los ataques de una decena de drones iraníes, de los cuales nueve fueron interceptados y el último impactó en una zona deshabitada sin causar víctimas.

Cabe recordar que este viernes por la noche llegaron un total de 229 españoles y 11 extranjeros a la Base Aérea de Torrejón (Madrid) en un vuelo militar desde Mascate (Omán), en un vuelo militar con pasajeros procedentes de Emiratos Árabes Unidos, según fuentes de Exteriores, entre preparativos para la llegada en las horas siguientes de 658 ciudadanos españoles desde Emiratos Árabes Unidos en tres vuelos comerciales a Madrid y Barcelona.

Albares ha prometido, por último, que el Gobierno español "no dejará atrás a ningún español que quiera ser evacuado".