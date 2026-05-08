Albares defiende "proteger" Europa para que "siga protegiendo" a España en el 40º aniversario del ingreso en la UE

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante la jornada 'La Europa que soñamos, la Europa que defendemos', en la sede del PSOE-M, a 8 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reivindicado la visión "europeísta" del Gobierno y ha defendido "proteger" a Europa para que "siga protegiendo" a España durante el 40º aniversario del ingreso del país en la Unión Europea.

Durante su intervención en el evento conmemorativo por el aniversario en la sede del PSOE de Madrid, Albares ha expresado que Europa se encuentra en un momento "absolutamente decisivo" frente a "quien quiere debilitar y destruir el proyecto europeo" de quienes ha indicado que "no piensan en el bienestar de Europa".

El ministro ha manifestado que es "desde dentro de Europa" donde están intentando "dividir y debilitar" y pretenden instaurar un "orden nuevo". Del mismo modo ha declarado que "en todo caso" vendrá un nuevo "desorden de violencia y guerra", poniendo el foco en como las fuerzas de la extrema derecha y los pactos entre el PP y Vox están "socavando Europa".

"No existe una España fuerte y próspera sin una Europa fuerte y próspera", ha recalcado, subrayando que la cooperación es "mucho más poderosa que la confrontación".

SALTO EN LA SOBERANÍA EUROPEA

En este sentido, ha llamado a dar un "salto en la soberanía" europea para proteger los avances democráticos y sociales con propuestas como la creación de un mercado único europeo "sin obstáculos" y un mercado digital propio para "luchar contra la desinformación y "evitar interferencias" en los procesos electorales.

Además, Albares ha puesto en valor el papel de un Gobierno progresista en España y la importancia de contar con voces en Madrid como la del secretario general de los socialistas madrileños y "próximo presidente de la Comunidad", Óscar López, calificando a la región como una "gran capital europea" donde se deciden "asuntos cruciales" para el bienestar ciudadano, especialmente ante el aumento de precios en alimentos y energía.

El titular de Exteriores ha hecho un balance de "logros" desde que España pertenece a la UE como la alta velocidad, el matrimonio igualitario o el acceso a derechos para personas con discapacidad. "Todo eso lo hemos hecho conjuntamente con Europa", ha declarado.

Finalmente, ha destacado que España "ha dejado de estar a la cola" para situarse al frente del crecimiento económico comunitario, superando a potencias como Alemania, Francia o Italia y ha insistido en que España es un país que "nunca ha caído en el euroescepticismo" y que, en este "momento decisivo", los progresistas españoles se erigen como un "pilar y esperanza" para el futuro de la Unión.