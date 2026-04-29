Albares entrega en persona a Sheinbaum la invitación para que asista a la Cumbre Iberoamericana en Madrid

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum (i), y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), durante la IV Reunión en Defensa de la Democracia - Alberto Paredes - Europa Press

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha entregado este miércoles en persona a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la carta de invitación para que asista a la Cumbre Iberoamericana del próximo mes de noviembre en Madrid, según han informado fuentes de su departamento.

Albares se ha reunido con la mandataria mexicana en el marco de la visita oficial que está realizando al país azteca. El encuentro no figuraba en la agenda del ministro difundida la víspera por Moncloa, en la que sí estaba prevista una reunión con su homólogo mexicano, Roberto Velasco Álvarez.

Según las fuentes, además de "entregarle en persona la invitación del Rey Felipe VI para acudir a la cumbre", Albares ha tenido ocasión de conversar con Sheinbaum "sobre la relación bilateral".

El encuentro, una señal más de la nueva etapa iniciada en la relación bilateral tras los últimos años de distanciamiento por el desacuerdo en cuanto a la Conquista, se ha producido menos de dos semanas después de que la mandataria mexicana viajara a España para asistir a una reunión en defensa de la democracia junto a otros líderes progresistas.

Sheinbaum, que no que no suele realizar viajes al exterior, aprovechó su desplazamiento a Barcelona para mantener también un encuentro bilateral con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y asegurar que no había "ninguna crisis diplomática" ni la había habido.

Esta visita solo fue posible después de que el Rey reconociera el pasado 17 de marzo que hubo "mucho abuso" durante la Conquista, un gesto bien recibido por la presidenta mexicana, después de que su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, hubiera reclamado por carta al monarca en 2019 una disculpa por los "agravios" cometidos por los españoles en ese periodo.

La agenda de Albares en Ciudad de México también ha incluido durante la jornada la inauguración de la exposición "La mitad del mundo", la misma en cuya inauguración en Madrid el pasado mes de octubre el Gobierno hizo un primer gesto hacia México, ya que habló de "claroscuros" en la historia compartida e "injusticia".

Y fue durante su visita a esta exposición, acompañado por el embajador mexicano, Quirino Ordaz, cuando Felipe VI reconoció que hubo "mucho abuso" durante la Conquista pese a las Leyes de Indias adoptadas por los Reyes Católicos para proteger a la población indígena y admitió que aquellos comportamientos vistos desde la óptica y los valores actuales no son como para sentirse "orgullosos".