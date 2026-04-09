Albares se felicita de la posible aplicación provisional del acuerdo con Gibraltar a partir del 15 de julio

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, atiende a los medios a su llegada a la Comisión de Asuntos Exteriores, en el Congreso, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se han congratulado este jueves de la decisión adoptada el pasado 1 de julio por los Veintisiete que allana el camino para que el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Reino Unido sobre Gibraltar se pueda empezar a aplicar de manera provisional a partir del próximo 15 de julio.

Tras repasar el contenido de lo que considera un "acuerdo histórico" ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, el jefe de la Diplomacia española ha destacado que, a pesar de que el acuerdo debe ser aún ratificado por el Consejo y el Parlamento Europeo, existe base legal para que pueda aplicarse de manera provisional.

"Debemos felicitarnos porque el Consejo, el pasado 1 de abril, ha aprobado el contenido del acuerdo y ha acordado que éste se aplicará provisionalmente el próximo 15 de julio", ha subrayado el ministro, que también ha incidido en que el texto no incluye "cesión alguna en materia de soberanía". "Todo lo contrario, no renunciamos a nuestras posiciones en materia de soberanía y jurisdicción y nunca lo haremos", ha garantizado.