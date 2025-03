Albares insiste en que es "prematuro" hablar de tropas en Ucrania cuando no está claro si la paz será "un paréntesis"

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha vuelto a insistir este lunes en que es "prematuro" hablar del eventual envío de tropas españolas para garantizar la paz en Ucrania cuando esta aún no ha llegado y cuando sigue sin estar claro si de lo que se trata es de "un paréntesis entre dos guerras".

"Me parece prematuro hablar de fuerzas de paz cuando todavía no hay paz y cuando todavía no sabemos si a lo que algunos llaman paz no es más que un mero alto el fuego que se va a cronificar o que, todavía peor, sea simplemente un paréntesis entre dos guerras", ha sostenido en una entrevista en 'Telecinco' recogida por Europa Press.

En este sentido, ha defendido que lo primero que hay que hacer es "verificar" que todo el mundo entiende lo mismo por paz y que no se trata de que el agresor pueda "tomarse un respiro para volver a recuperar fuerzas y volver a agredir a Ucrania o a otro país".

Además, ha añadido, habrá que establecer garantías de paz que lleven a una "paz justa y duradera" en cuya elaboración participen tanto los ucranianos como los europeos.

Con todo, Albares ha esgrimido que "España nunca le ha dado la espalda a ninguna misión verdaderamente de paz", recordando los más de 3.000 efectivos desplegados en el marco de la OTAN en el Flanco Este o el contingente de más de 600 soldados que participa en la Fuerza Interina de la ONU en Líbano (FINUL).

"Por lo tanto, no es un problema del compromiso de España con la paz", ha sostenido, sino que se trata del "momento en el que nos encontramos", en el que "todavía no hay paz, en el que se habla de ella, como quiere España, y en el que todos los esfuerzos, que son esfuerzos políticos y diplomáticos en estos momentos, tienen que estar concentrados para estar seguros que llegamos a esa paz, justa y duradera".

