Albares llama a preservar los parlamentos iberoamericanos frente a los "abusos de poder y la injusticia"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea, Cooperación, José Manuel Albares, durante la recepción preparatoria del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, en el Congreso de los Diputados - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha llamado este viernes a preservar los parlamentos iberoamericanos, "el latido mismo de la democracia", por ser éstos "la verdadera barrera entre el arbitrariedad y la injusticia" y el pueblo al que representan. "Son el recurso de cada ciudadanos ante el abuso de poder y la injusticia", ha apostillado.

Así lo ha puesto de manifiesto en el Congreso durante su intervención en la inauguración de la reunión preparatoria del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que se celebrará en octubre de 2026 y que trazará una hoja de ruta con vistas a la XXX Cumbre Iberoamericana que tendrá lugar en Madrid un mes después.

El jefe de la diplomacia española sostiene que Iberoamérica está llamada a desempeñar un papel "crucial" en un tiempo de grandes retos e incertidumbres internacionales porque sus lazos políticos, sociales y económicos, además de sus valores democráticos y humanistas, la convierten en "una entidad única en un momento de convulsión geopolítico de convulsión".

Según ha dicho, Iberoamérica es un ejemplo ante el mundo de que es posible la cooperación, el entendimiento, el diálogo, la justicia y la paz en estos tiempos en los que la guerra vuelve a ser "un instrumento más de política exterior para algunos".

IBEROAMÉRICA, UN ESPACIO "CON ENORME POTENCIAL"

Un espacio, ha dicho, "con un enorme potencial" que cree que se debe aprovechar para el progreso de cada país pero también para proyectar en el ámbito internacional la presencia y el protagonismo iberoamericano. De ahí, ha recordado, que el lema de la próxima Cumbre en Madrid sea "Iberoamérica, juntos construimos nuestra comunidad, juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo".

Y ese es precisamente el objetivo por el que España va a trabajar durante su Secretaría Pro Tempore de la Comunidad Iberoamericana, durante la que su Ministerio impulsará una "intensa" agenda de trabajo para diseñar, junto a la Secretaría Iberoamericana y todos los países que la integran, un calendario de reuniones y encuentros antes de la Cumbre de noviembre de 2026.

Entre ellos la cita de este viernes en el Congreso de presidentes de parlamentos iberoamericanos, cuyo reto, ha destacado, es "fortalecer" la proyección y sostenibilidad de los distintos sistemas parlamentarios y contribuir así al acercamiento a los pueblos iberoamericanos, a la "solidez" de la Comunidad y a una gobernanza global.

Es por ello que Albares ha hecho un llamamiento para preservar los parlamentos, así como los lazos que las unen y unen a toda la Comunidad Iberoamericana para dar una respuesta "coordinada" a los retos y oportunidades. Y es que en un momento en que España celebra los 50 años en los que se dejó a atrás "una de las dictaduras más duras y feroces de Europa", "sabemos bien que no existe herramienta más poderosa que la democracia para construir sociedades más libres, justas y cohesionadas", ha dicho.

Albares ha apuntado que el cambio climático y la sostenibilidad, el desarrollo justo, la reducción de la pobreza y la desigualdad, la estabilidad económica, los riesgos de la fragmentación política, la polarización y la desinformación son cuestiones que interpelan a todos y requieren respuestas en forma de leyes, políticas e iniciativas que "cambien la vida" de los ciudadanos.

LA IMPORTANCIA DE LA IA

Así, entre los temas que están previstos en la agenda de este encuentro hay uno que el ministro juzga esencial por el impacto que está llamado a tener y que está teniendo ya, como son las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en tanto que "están reconfigurándolo todo". "Y, desde luego, los parlamentos iberoamericanos tienen que estar a la vanguardia de liderar la legislación para los entornos digitales", ha indicado.

En este punto, ha informado de que, en el marco de la Conferencia Iberoamericana, se está trabajando en un "ambicioso" foro digital que permita crear herramientas estratégicas que garanticen "una voz propia iberoamericana" en consonancia con sus valores de innovación, de transformación, de respeto al medio ambiente y, sobre todo, que sitúe a sus ciudadanos en el centro.

Albares ha garantizado que, como Secretaría Pro Témpore de Iberoamérica, hará "todo lo posible" para que la Comunidad sea un "actor con valor". "Tenemos que escoger si los iberoamericanos y la Comunidad Iberoamericana queremos ser actores de este cambio internacional o meros espectadores --ha señalado--. Ésta es la oportunidad para reafirmarnos como lo que somos".

Durante la inauguración también han tomado la palabra la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, para subrayar la necesidad de afianzar el engranaje institucional dotando a la Comunidad Iberoamericana de "una voz común".

LAS MUJERES, EN LA TOMA DE DECISIONES

De ahí que la Presidencia española haya planteado una serie de prioridades temáticas para trabajar con vistas a la Cumbre Iberoamericana, como el desarrollo económico, social, cultural, tecnológico --con especial incidencia en la inteligencia artificial--, el impulso a la educación y la cultura, así como a la capacitación digital.

En este sentido, Armengol ha puesto el acento en la perspectiva de género al ocuparse de esta capacitación digital y asegurarse de que las mujeres y las niñas, o los jóvenes y personas con discapacidad o de mayor vulnerabilidad, también están implicadas "para no dejar a nadie atrás".

Armengol ha llamado a establecer una cooperación "estable" entre los órganos legislativos, impulsando acciones concertadas mediante planes de trabajo entre los diferentes parlamentarios, e impulsar convenios de alcance iberoamericano que contribuyan al desarrollo sostenible de la ciudadanía en ámbitos como la circulación de talento, la movilidad académica, los derechos de los jóvenes y la cooperación jurídica.

Para ello, ve "imprescindible" contar con todo el talento y toda la capacidad de liderazgo, lo que, a su juicio, implica necesariamente que las mujeres formen parte de los espacios de toma de decisiones. "Es una cuestión de justicia", ha señalado, antes de proponer que la víspera del Foro Parlamentario de octubre de 2026 se celebre una reunión informal de las mujeres que van a formar parte de las delegaciones de ese Foro para tratar esos temas de igualdad.

PROPUESTA DEL SENADO

El presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán, por su parte, ha comenzado subrayando que Iberoamérica constituye "un actor imprescindible en el tablero global" y, para ello, este foro, ha dicho, "no puede permanecer estático", sino que "debe evolucionar, adaptarse a los nuevos tiempos y llevar a cabo algunas reformas en su funcionamiento para ser más estable".

En este sentido, en nombre del Senado, ha planteado conformar un órgano permanente, el Comité Ejecutivo del Foro, que estará integrado por la Presidencia del Parlamento del país donde se celebre la cumbre internacional y las dos vicepresidencias --que serán los presidentes de los parlamentos de los países donde respectivamente haya tenido la cumbre precedente y vaya a celebrarse la próxima-- que se encargará, entre otras cosas, de aprobar un plan de trabajo y una agenda tripartita (una agenda permanente, una agenda emergente y una agenda de valor).

Rollán sostiene que es necesario tejer "una red de colaboración" que ofrezca soluciones "reales" a los retos de la Comunidad para lograr una posición "prevalente" internacionalmente. "No queremos ser espectadores de la historia, sino protagonistas de ella", ha enfatizado.