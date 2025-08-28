Albares pide a la UE incrementar la presión sobre Israel para que "levante el bloqueo" en Gaza y acepte los dos Estados

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante una rueda de prensa, en la sede de la Comisión Europea, a 11 de junio de 2025, en Bruselas (Bélgica). - Belga - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha remitido a la Alta Representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, una carta en la que le insta a actuar "ya" y de "manera decidida" para "incrementar la presión" sobre el gobierno de Israel con el fin de que "levante el bloqueo" en Gaza y "acepte la solución de dos Estados".

En la misiva a la que ha tenido acceso Europa Press, Albares ha pedido a Kallas tomar medidas "ante la insoportable situación humanitaria que vive Gaza" y le ha recordado que España ya ha mostrado su apoyo a diversas iniciativas ya lideradas por ella ante Israel, como el "acuerdo de julio entre la UE e Israel para la entrada de ayuda humanitaria en Gaza".

Sin embargo, el ministro ha insistido en que el bloqueo a la ayuda humanitaria continúa, lo que "está provocando una hambruna inducida a dos millones de personas" y que supone "un desafío a las medidas provisionales dictadas por la Corte Internacional de Justicia y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU".

"La UE tiene que actuar ya de manera decidida incrementado la presión sobre el gobierno de Israel para que levante el bloqueo en Gaza y acepte la solución de dos Estados. Israel está obstaculizando la paz con la extensión de nuevos asentamientos en Cisjordania, así como con operaciones militares en este territorio, que debilitan a la Autoridad Nacional Palestina, el socio para la paz de la UE en la región", ha avisado Albares.

En este sentido, el ministro ha anunciado que propondrá nuevas medidas durante el Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) informal --conocido como Gymnich-- que se celebrará este viernes y sábado en Copenhague (Dinamarca).