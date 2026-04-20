Albares plantea al comisario McGrath la necesidad de reforzar Europa y defender un orden internacional basado en reglas

Reunión del ministro José Manuel Albares con el Comisario de la Unión Europea para la democracia, Justicia, Estado de derecho y protección al Consumidor, Michael McGrath. Palacio de Viana, Madrid. - GUILLERMO NAVARRO/MAEC

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel, ha planteado al comisario para la Democracia, Justicia y Estado de Derecho, Michael McGrath, la necesidad de reforzar la Unión Europea (UE) y de "defender un orden internacional basado en reglas".

Albares ha recibido este lunes en Madrid a Michael McGrath en la sede del Palacio de Viana, donde han mantenido un encuentro para tratar el contexto geopolítico actual, el apoyo a Ucrania o el Escudo Europeo de la Democracia, entre otros temas.

Durante la reunión, el ministro ha subrayado que los valores fundacionales de la UE y el Estado de Derecho están en el núcleo mismo de la identidad europea, según informa Asuntos Exteriores en un comunicado. Así, Albares ha incidido en que la Unión Europea desempeña "un papel esencial en la defensa y promoción de estos valores".

Por otro lado, ha defendido que Europa debe ser firme en la defensa del derecho internacional y el multilateralismo porque "la alternativa a la Carta de las Naciones Unidas y a la paz no es un nuevo orden mundial si no la ley de la selva, el caos y la violencia".

"Defender un orden internacional basado en reglas pasa necesariamente por una Europa fuerte y soberana comprometida con el Estado de derecho", ha añadido Albares en un mensaje en la red social 'X', donde ha informado de su reunión con el comisario "para avanzar en la protección de nuestras democracias y nuestros valores".