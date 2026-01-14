Albares recibe a cuatro de los españoles liberados en Venezuela: "Este paso positivo tiene que continuar"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha recibido este miércoles a cuatro de los nueve españoles que han sido liberados en los últimos días por el nuevo Gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela y a algunos de sus familiares.

El encuentro, según las imágenes que acompañan al mensaje en X en el que el ministro ha informado del mismo, se ha producido en el Palacio de Viana, una de las sedes de Exteriores, y en él han participado José María Basoa, detenido en septiembre de 2024, y Miguel Moreno, apresado por Caracas el pasado mes de junio.

Asimismo, también han acudido al encuentro la activista Rocío San Miguel, quien tiene la doble nacionalidad, así como otra hispanovenezolana que también ha sido liberada, sin que por el momento esté clara su identidad, ya que el Ministerio no ha querido dar nombres.

POR AHORA, NUEVE LIBERADOS

Hasta este miércoles, fuentes de Exteriores tenían contabilizados nueve españoles liberados, cinco de los cuales también tienen nacionalidad venezolana. De ellos, no todos se han trasladado a España y algunos han optado por permanecer en Venezuela.

"Muy feliz de reunirme con los españoles liberados en Venezuela, que ya están con sus familias en España", ha escrito Albares, quien la semana pasada no acudió al aeropuerto a recibir a los cinco primeros liberados, pero envió a la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo, y dijo que les recibiría próximamente.

"Este paso positivo tiene que continuar", ha sostenido el ministro, el línea con lo que ha venido diciendo el Gobierno, que ha valorado el gesto del régimen de Delcy y ha confiado en que siga avanzando por este camino.

Asimismo, Albares se ha mostrado "orgulloso del trabajo de nuestro Servicio Exterior, en especial Embajada en Venezuela por su labor" en esta cuestión, al haber prestado asistencia a los liberados y haberles ayudado a trasladarse a España.