Albares traslada a Ucrania el apoyo de España, ante la reunión de Zelenski y Trump,

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, saluda al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, durante su visita a Kiev. - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES - Archivo

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha comunicado al viceprimer ministro de Integración Europea de Ucrania, Taras Kachka, el apoyo de España al proceso de integración de ese país a la Unión Europea, a pocas horas de la cumbre de alto nivel entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el de Ucrania, Volodímir Zelenski, en Washington (EEUU).

Zelenski llega al encuentro, clave para el devenir de la guerra en Ucrania, arropado por una delegación de líderes europeos capitaneada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y conformada por los presidentes de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Finlandia, además del secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

De hecho, los mandatarios de la UE se reunirán este martes por videoconferencia, sobre las 13.00 horas, para abordar el resultado de las reuniones en Washington con Trump.

En un mensaje publicado en la red social 'X', Albares ha informado de la conversación telefónica con Kachka, en la que le ha transmitido que Ucrania es "parte de la familia" europea y "comparte" los valores de los 27.

"España apoyó la apertura de negociaciones durante nuestra presidencia del Consejo UE y seguimos apoyando el avance del proceso. La seguridad y la soberanía de Europa también se decide en Ucrania", ha subrayado.

De la misma forma, en otra publicación de 'X', el viceprimer ministro ucraniano ha calificado a España como "un aliado cercano a Ucrania" y ha informado de que en la llamada también se habló osbre "la agenda y el camino de Ucrania hacia la adhesión a la Unión Europea". "Agradecemos a España su firme apoyo en materia de defensa, financiación y ayuda humanitaria", ha agregado.