Albares ve un "disparate" la cosoberanía de Ceuta y Melilla y asegura que "jamás" habrá diálogo con Marruecos sobre ello

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha calificado de "disparate" el que se hable de una solución de cosoberanía con Marruecos en torno a Ceuta y Melilla, recalcando una vez más que ambas ciudades autónomas son españolas y descartando rotundamente un diálogo con el reino alauí al respecto.

"España no habla ni con Marruecos ni con nadie de su integridad territorial que por supuesto incluye a Ceuta y Melilla", ha remarcado el ministro en declaraciones a 'LaSexta', recogidas por Europa Press, desde Nueva York, donde se encuentra en el marco de la Asamblea General de la ONU y donde tiene previsto reunirse con su homólogo marroquí, Naser Burita.

Para Albares, la solución de la cosoberanía con el reino alauí de estos dos territorios españoles enclavados en el norte de África "es un disparate, es absurdo". "Bajo ningún concepto", ha asegurado tras ser preguntado sobre si esta podría ser la solución a la crisis actual en Ceuta, donde aún quedan varios miles de los más de 80.000 migrantes que entraron de forma ilegal a finales de julio.

En este sentido, el ministro ha esgrimido que de hecho este fue el motivo por el que la embajadora marroquí, Karima Benyaich, fue convocada por Exteriores --finalmente acudió el encargado de negocios al estar ella fuera del país-- el pasado 21 de agosto, para dejarle claro que "Ceuta y Melilla son España, Ceuta y Melilla son la Unión Europea y que la integridad territorial de España no acepta ningún tipo de comentario" por parte de ninguna autoridad marroquí.

Albares se ha referido con ello a las declaraciones realizadas por dos ministros marroquíes reivindicando las dos ciudades autónomas y ha puesto de relieve además que esta fue "la primera vez en la historia de la democracia española en que eso se le dice a Marruecos así de claro".

"La integridad territorial de España, que Ceuta y Melilla son España y son la Unión Europea, es algo internacionalmente reconocido, no discutido por nadie y que jamás va a ser sometido a ningún tipo de diálogo", ha abundado. "Tampoco lo ha planteado nadie, pero yo no lo toleraría", ha agregado.

DEFIENDE LA VISITA DE LOS REYES

Por otra parte, el ministro ha salido al paso a la amenaza de derramamiento de sangre formulada la víspera por el exsenador marroquí Yahya Yahya, quien en su día presidió la Comisión de Amistad hispano-marroquí de las dos Cámaras Altas, en caso de que se produzca una visita de los Reyes a Ceuta y Melilla, tal y como está previsto, aunque aún sin fecha.

"Nadie amenaza a España ni decide dónde van los Reyes de España cuando se trata de ciudades españolas", ha subrayado. "Los Reyes de España tienen todo el derecho del mundo a ir a Ceuta, a Melilla, a Valladolid, a Madrid, a Sevilla, donde el Gobierno y la Casa Real decidan conjuntamente", ha remarcado.

En un mensaje en redes sociales dirigido a Felipe VI, Yahya Yahya, que ahora encabeza el Comité de Liberación de Ceuta y Melilla, advirtió de que si visita las dos ciudades autónomas "los marroquíes derramaremos hasta la última gota de sangre para defender nuestra integridad territorial en el norte de Marruecos".

"Nadie pone en duda la integridad territorial y las fronteras internacionalmente reconocidas en España", ha insistido Albares, esgrimiendo que es además "lo que está en el corazón y en el alma de todos los ceutíes y todos los melillenses, que se sienten profundamente españoles, profundamente europeos, independientemente de su origen, de su credo, de su religión, de las ideas políticas que profesen".