Última hora de la crisis migratoria en Ceuta 2026, en directo: Marruecos, nuevas entradas y retornos

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y 'mando único' en Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha explicado este lunes las cifras que maneja el Gobierno sobre los inmigrantes que aún quedan en la calle, los que están en centros del Gobierno o la ciudad autónoma y los que han regresado. La suma total da entre 17.250 y 17.750 inmigrantes que habrían quedado en Ceuta después del asalto masivo del pasado 31 de julio, en el que se calcula que entraron unos 80.000.

Así lo ha sostenido en sendas entrevistas realizadas en Televisión Española y la Sexta, recogidas por Europa Press, en las que ha explicado que "incluyendo mayores y menores", aún permanecen en las calles de Ceuta entre 3.000 y 3.500 inmigrantes.

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