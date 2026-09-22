Última hora de la crisis migratoria en Ceuta 2026, en directo: Marruecos, nuevas entradas y retornos

Europa Press Nacional
Actualizado: martes, 22 septiembre 2026 8:15
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MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y 'mando único' en Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha explicado este lunes las cifras que maneja el Gobierno sobre los inmigrantes que aún quedan en la calle, los que están en centros del Gobierno o la ciudad autónoma y los que han regresado. La suma total da entre 17.250 y 17.750 inmigrantes que habrían quedado en Ceuta después del asalto masivo del pasado 31 de julio, en el que se calcula que entraron unos 80.000.

Así lo ha sostenido en sendas entrevistas realizadas en Televisión Española y la Sexta, recogidas por Europa Press, en las que ha explicado que "incluyendo mayores y menores", aún permanecen en las calles de Ceuta entre 3.000 y 3.500 inmigrantes.

Sigue en directo última hora de la crisis migratoria en Ceuta:

Albares se reunirá en Nueva York con su homólogo marroquí para abordar el retorno de los inmigrantes que siguen en Ceuta

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado que se reunirá presencialmente con su homólogo marroquí, Naser Burita, en el marco de la Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas de Nueva York, para abordar la situación en Ceuta y el retorno de los miles de inmigrantes que continúan en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de finales de julio.

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