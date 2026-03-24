Albares viajará el jueves a Argelia en su primera visita tras la crisis diplomática de 2022

1072259.1.260.149.20260324130323 Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, junto a su homólogo de Argelia, Ahmed Attaf. Archivo. - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, viajará este jueves y viernes a Argelia en la que será su primera visita desde la crisis diplomática con el país norteafricano como resultado del apoyo por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental en 2022.

Así lo ha anunciado él mismo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, precisando que la visita incluirá desplazamientos a Argel y Orán. "Argelia es un país vecino, un socio estratégico, un amigo de España, con el que compartimos fuertes intereses comunes" empezando por "el futuro y la estabilidad en el Mediterráneo", ha subrayado.

Esta será la primera visita del ministro a Argel, después de que el Gobierno del presidente Abdelmayid Tebune, procedió a llamar a consultas a su embajador en Madrid en marzo de 2022 tras la carta de Sánchez a Mohamed VI respaldando el plan de autonomía marroquí como "la base más sólida, creíble y realista" para resolver el conflicto.

Argel envió de vuelta a su embajador a España en diciembre de 2023 pero el Tratado de Amistad, que Tebune ordenó suspender en junio de 2022, aún no ha sido reactivado. Albares ya tenía previsto viajar en febrero de 2024 al país norteafricano para zanjar la crisis diplomática, pero este desplazamiento se suspendió en el último momento por diferencias en cuanto a la agenda con el Gobierno argelino.

Albares se ha visto en cuatro ocasiones con su homólogo argelino, Ahmed Attaf, la primera de ellas en febrero de 2025 en los márgenes del G20 y que permitió escenificar el deshielo y la última el pasado 8 de marzo aprovechando que Attaf se desplazó a Madrid para participar en una reunión sobre el Sáhara Occidental organizada por Estados Unidos.

Ya entonces, el Ministerio de Exteriores argelino había adelantado que el jefe de la diplomacia española viajaría próximamente a Argel para preparar la cumbre bilateral entre los dos países, la primera desde 2018, si bien el departamento que encabeza Albares no había querido concretar fechas más allá de trasladar que la intención del ministro era viajar "en algún momento".

Con todo, la de Albares no será la primera visita de un ministro español a Argelia desde la crisis diplomática ya que el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se reunió el pasado mes de octubre en Argel con su homólogo, Said Sayoud, con quien habló principalmente sobre inmigración y tráfico de personas.