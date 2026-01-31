Alberto Garzón avisa del panorama peligroso a nivel internacional con Trump: "'El cuento de la criada' parece verosímil"

El ex ministro de Consumo y coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, durante una entrevista para Europa Press, en el Hotel Casa de las Artes Meliá Collection, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

El exministro de Consumo Alberto Garzón ha advertido que el panorama internacional, la pugna geopolítica y la ultraderecha arrojan una fotografía "peligrosa" donde series como 'El cuento de la criada' parecen verosímiles, pero ha apelado a cobrar conciencia del poder de la política para cambiar de rumbo.

Además, ha avisado que la Unión Europea (UE) ha dejado de ser un actor "relevante" en materia internacional y ahora pasa a ser "tablero de juego" en la disputa entre potencias, sobre todo ante la lógica "perversa" que está imprimiendo el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, para controlar recursos naturales.

En una entrevista con Europa Press tras publicar su último libro 'La guerra por la energía' (Editorial Península), Garzón ha explicado que el control por los recursos finitos del planeta es una constante en la historia de la humanidad y que el momento actual se asemeja con la época del "mercantilismo" de los primeros "imperios coloniales", donde "si querías oro, plata o especies tenías que quitárselos a otros".

Esa dinámica, según ha argumentado, es la sigue de forma estratégica EEUU que cuando se siente "amenazados por China", dejando a un lado el "libre mercado" y afanándose por el control de minerales críticos, el petróleo o las rutas comerciales, que es lo que ve detrás de su intervención en Venezuela o sus anhelos sobre Groenlandia.

"YA NO HAY DISIMULOS NI EXCUSAS"

Sin embargo, Garzón ha subrayado que antes EEUU "encubría" sus intervenciones en el extranjero con una "narrativa en pro de los derechos humanos" mientras que Trump deja claro su interés "desnudo" por control de esos recursos. "No hay excusas, no hay justificaciones y no hay disimulo", ha ahondado.

Cuestionado sobre si se esperaba esta deriva de Trump, el exlíder de IU ha dicho que sí y ha confrontado que la mayoría de análisis suelen presentarle como un tipo "estrafalario" o "narcisista", cuando en su actuación hay elementos estructurales que ya estaban presentes con expresidentes Barack Obama o Joe Biden que ya veían que la "hegemonía" de EEUU corría peligro por el ascenso de China.

SERIES COMO 'EL CUENTO DE LA CRIADA' PARECEN YA "VEROSÍMILES"

Dicho cambio estratégico, ha proseguido el exministro, hace que aumente las "presiones militares" y la "coerción" de EEUU, quedando la diplomacia en segundo nivel. "Evidentemente no es lo mismo Trump que Biden o que Obama, pero la lógica ya estaba marcada", ha insistido.

Es más, ha advertido que para el actual gabinete de EEUU, de "manera descarnada", la "democracia ya no importa nada" y se mueve por "puro y duro interés".

"Creo que hay que hacer la fotografía de lo que está ocurriendo y la fotografía es fea. Es una fotografía en la que series como 'Years and years' o 'El cuento de la criada' parecen verosímiles", ha exclamado Garzón a la pregunta de si el planeta se encamina a una distopía.

También ha avisado que el "imperialismo nunca es hacia afuera con democracia hacia dentro" y que un ejemplo es el Servicio de Control Migratorio (ICE en sus siglas en inglés), que define como "ejército paralimiltar".

"No nos hubiéramos imaginado hace demasiado tiempo que el gobierno de EEUU justificara de esta manera una ejecución a un manifestante", ha denunciado Garzón para recalcar que las "democracias nunca caen de un día para otro" sino que se da un proceso "gradual de deterioro" y de "desgaste".

En todo caso, ha matizado que aunque la instantánea del momento actual sea desagradable, precisamente el poder de la política es crear otros escenarios mejores a la actual crisis y que eso precisamente busca mostrar con su nuevo libro. Por tanto, ha defendido que hay otras opciones de cooperación entre iguales que la "lógica perversa de Trump".

LA UE ESTÁ EN "PARÁLISIS ABSOLUTA"

Respecto al papel geopolítico de Europa, Garzón ha criticado que por seguir principios neoliberales en su momento ha desarrollado tres grandes vulnerabilidades, que son dependencia militar respecto a EEUU, dependencia industrial y tecnológica de China y dependencia del combustible fósil de Rusia.

Para acabar con estas desventajas, el exministro diagnostica una hoja de ruta que pasa por una UE con más "unidad política", apuesta por las finanzas públicas (eurobonos), impulso de la política industrial, transición ecológica rápida para no depender del petróleo y también un "ejército europeo propio".

Sin embargo, su sensación es que la UE no va por ese camino y la mayoría de sus dirigentes están sumidos en la "absoluta parálisis". Además, no ve a Europa ya como un actor relevante sino el "tablero de juego" geopolítico, donde EEUU juega con "fichas dentro" aludiendo al caso de Vox.

"¿Puede ocurrir lo que está pasando en Estados Unidos en España? Sí, puede ocurrir y no hay ningún antivirus que en España evite que un Gobierno de gente de extrema derecha pueda desgastar las instituciones creando una fuerza paramilitar como la que es el ICE (...) Los estadounidenses no se lo creían que fuera posible esto hace 10 años", ha advertido para insistir en que la clave es que la sociedad vea estos riesgos y no caiga en el "silencio".

En el caso de España, cree que el Gobierno es consciente de esta situación y que en Europa hay gente como los antiguos neoliberales que se están reubicando ante el panorama geopolítico. Por ejemplo, en el caos nacional ve a una derecha en posiciones claras de "negacionismo climático" y seguir dependiendo del petróleo.

REDUCCIÓN DE JORNADA FRENTE A LA "RUEDA DEL HÁMSTER"

Respecto a la dimensión económica, el exministro ha defendido la alternativa ecosocialista, frente al capitalismo que "no es sensible a las limitaciones del planeta", es perfectamente aplicable con planificación y gestión pública.

Por ejemplo, ha señalado la necesidad de garantizar que la vivienda sea un derecho y no un bien de mercado, para lo cual hace falta "voluntad política". Incluso ha ironizado que Trump, como un reloj "roto" que también al final "acierta", va en la línea correcta al querer impedir que empresas compren pisos.

También ha marcado como una conquista que se impondrá la reducción de jornada laboral ante un sistema capitalista que solo piensa en producir más "como la rueda del hámster" y haciendo ya cotidiano el síndrome de "burnout.

"Algo falla en el sistema", ha confrontado Garzón para proclamar que la gente está "harta" y que se puede producir mejor con menos jornada laboral y que en muchos lugares del mundo ya se abren paso las ideas basadas en el "buen vivir" y el "decrecimiento".