De Aldama habría presionado a Koldo García para acelerar el rescate de Air Europa: "Arregla esto o se ha acabado todo"

"Parezco gilipollas diciéndote las payasadas que me dicen", le transmite De Aldama a Hidalgo, ex CEO de Globalia

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presunto conseguidor del 'caso Koldo' y exconsejero de Globalia, Víctor de Aldama, transmitió en un mensaje de audio al ex consejero delegado de Globalia --matriz de Air Europa-- Javier Hidalgo, en plena negociación para el rescate de la aerolínea privada por parte del Estado, que se había puesto en contacto con Koldo García --exasesor del exministro José Luis Ábalos-- para comunicarle que o arreglaba el asunto "o se ha acabado todo".

El cruce de mensajes entre ambos se produce el 31 de agosto de 2020 tras varios intentos de hablar por teléfono --"no tengo cobertura"--, y el presunto conseguidor le transmite a Hidalgo que había mantenido una conversación con el exasesor ministerial en la que le había dicho que ya estaba bien de que les tomaran el pelo.

"Le he llamado y me cago en su puta madre, porque ya está bien de que nos tomen el pelo. Igual tú estás quedando mal con tu padre, con tu familia, con los empleados y con todo el mundo y yo a la vez contigo porque parezco gilipollas diciéndote las payasadas que me dicen, que ya estoy hasta el nabo. Así que ya le he dicho que arregla esto o se ha acabado todo", explicaba De Aldama acaloradamente en su mensaje de voz al que ha tenido acceso Europa Press.

Minutos antes, Hidalgo le había explicado que había hablado con Koldo García y éste le había anunciado que al miércoles siguiente se iban a ver con el ministro --supuestamente Ábalos-- y con Pedro Saura, quien fuera secretario de Estado de ese Ministerio.

A esta reunión, añadía una segunda que tendrían un día más tarde con más personas de ese departamento. "Entonces nada, yo voy a ir mañana por la tarde a Madrid para estar a primera hora el miércoles", anunciaba. Además, Hidalgo le transmitía de parte de Koldo García que "estuviera tranquilo".

Cabe recordar que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera, basándose en las comunicaciones interceptadas en el seno del 'caso Koldo', que Aldama "se valió" de su relación con el ministro Ábalos y su ayudante Koldo García "para influir en la concesión final del rescate a Air Europa", según indica el informe al que tuvo acceso Europa Press.

Se da la circunstancia de que el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo' descartó hace escasos días citar a declarar como testigos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la exvicepresidenta Nadia Calviño para ser preguntados por el rescate de la compañía Air Europa porque el mismo no forma parte de la causa.

MESES DE GESTIONES

Estos mensajes intercambiados a finales de agosto sólo son una muestra de un intenso interés por parte de Hidalgo por conocer si finalmente se iba a rescatar a la aerolínea.

Así, el 15 de julio de 2020, De Aldama escribe a Hidalgo que al día siguiente irá al Ministerio. "Me dice que está todo y que, al ser ICO --el crédito--, las condiciones son las establecidas. Mañana a primera hora está el 1, ella, la de Hacienda y él, y está tomada la decisión que se da pero mañana cuando esté con él te digo", le cuenta.

Un día después, De Aldama le dice que "K" --posiblemente Koldo García-- le cuenta que "ya le ha llamado el 1". "En cuanto sepa te digo, ha servido la llamada", añade. Hidalgo le transmite su nerviosismo --"me va a dar algo"--, por lo que el presunto conseguidor le pide confiar y relajarse "un poco". "Yo voy a dejarme los huevos", le asegura.

Ya el 20 de julio, De Aldama le dice que "están trabajando para presentarlo mañana en las mismas condiciones que ICO y que lo dará la SEPI". "Luego me confirmarán más tarde", le avanza.

Semanas después, el 4 de agosto, De Aldama le detalla que acaba de "hablar". "El ministro está en este momento con el presidente en el Consejo, saliendo le cuenta la situación y nos llama incluso con el presidente, ahora te veo", le expone.

"EN CUALQUIER MOMENTO HAY DEFAULT"

El 27 de agosto, Hidalgo hace hincapié en su preocupación: "En cualquier momento nos ponen en 'default'". "Sé que es dificil pero estate tranquilo, dentro del estrés. Lo vamos a sacar adelante, ya lo verás (...) Se está empujando duro", le tranquiliza De Aldama.

A principios de septiembre, el presunto conseguidor le manda una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp con Ábalos donde pide al entonces ministro que llame al propio Hidalgo porque "nadie le dice nada". El ex 'número tres' del PSOE le reenvía un mensaje del entonces vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, donde éste le explica que ya le han llamado y están hablando con su abogado "para intentar cerrar la carta".

Entre la documentación aportada a la causa constan además unos mensajes intercambiados entre Koldo García y Víctor de Aldama en julio de 2020 en los que el exasesor facilitaría los números telefónicos de la ex vicepresidenta primera Nadia Calviño, la ex vicepresidenta cuarta Teresa Ribera y de la ex ministra de Industria, Comercio y Turismo Reyes Maroto.

El exasesor de Ábalos le envió al empresario la noticia de que Globalia había aprobado un superdividendo antes de pedir el rescate al Estado. "Me lo envía (Nadia) Calviño", apuntaba García, en referencia a la entonces vicepresidenta primera.

Ante dicho mensaje, De Aldama le preguntó si eso importaba. "Yo opino que no", le dijo García. Más adelante en el chat consta que el presunto conseguidor de la trama le pidió al exasesor del exministro de Transportes que le facilitase un contacto. "Pásame teléfono de la vicepresidenta que ni Javier ni yo lo tenemos (...)", reclamó.

García le facilitó un número, pero De Aldama le avisó que no era el que quería. "Por cierto, este teléfono que me has dado no es el de la Vice, es de Reyes, la de Turismo", señaló. Acto seguido, García preguntó directamente: "Pero de quién quieres el teléfono".

Según recoge el chat intervenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el 22 de julio de 2020, a las 15.11 horas, Koldo García le envió a Del Aldama el contacto de la vicepresidenta primera y ministra de Economía Nadia Calviño. Y avisó: "Llámame antes de llamar".

No obstante, De Aldama reprochó de nuevo a García que ese no era el número que estaba buscando. "De Nadia no, coño. De la vice de Transición Ecológica", precisó. Ese día, a las 19.29 horas, García le pasó el número de Teresa Ribera.