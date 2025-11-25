Alegría evita hablar en el Senado de su reunión con Salazar, apartado por presunto acoso sexual: "Mi agenda es pública"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, durante una sesión plenaria, a 4 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha evitado hablar en el Senado ante preguntas del PP del encuentro que mantuvo hace unas semanas con el exasesor de Moncloa Paco Salazar --que fue apartado del PSOE el pasado mes de julio por presunto acoso sexual a mujeres--.

"La agenda pública de esta ministra, como su propio nombre indica, es pública", ha espetado Alegría a la senadora del PP Rocío Divar durante la sesión de control al Gobierno en el Senado después de que la dirigente 'popular' le haya preguntado si entre sus funciones como ministra estaba reunirse con Salazar.

La senadora del PP ha recordado que Alegría circunscribió el encuentro con Paco Salazar al ámbito estrictamente "personal": "¿Personalmente ha tenido tiempo en estos meses para comer con alguna de sus víctimas o solo lo hace con su acosador?".

Ante esto, Alegría ha dicho que dentro de sus funciones están "tener que escuchar intervenciones absolutamente impertinentes" como la que ha hecho, a su juicio, la senadora Rocío Divar en la sesión plenaria de este martes.

"Por cierto, hablando de funciones, ¿está entre sus funciones y del resto de las señorías del PP aplaudir y apoyar al amigo del narcotraficante?", ha sostenido.