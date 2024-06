Alegría: "Feijóo no sabe lo que dice o no entiende lo que ha firmado su propio partido sobre el Poder Judicial"

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, FP y Deportes, Pilar Alegría, ha criticado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no sabe lo que dice o no entiende lo que ha firmado" en el texto del documento sobre la renovación del CGPJ, ya que el líder de la oposición, horas después del acuerdo, acusó a Sánchez de "tics autoritarios" que no permitirían nuevos acuerdos para renovar los órganos del Estado.

"Cuando hace declaraciones de este tipo, después de cerrar un acuerdo, traslada una falta absoluta de liderazgo. Y, sobre todo, una se pregunta: o no sabe lo que dice o no entiende lo que ha firmado hace escasas horas su propio partido", ha señalado este domingo en una entrevista en 'Eldiario.es', recogida por Europa Press.

La ministra ha señalado que con esas salidas de "pata de banco" de Feijóo, lo que demuestra es un "vacío tan absoluto de liderazgo". "Hemos sido capaces de llegar a un acuerdo bueno para este país y para el Poder Judicial, creo que lo más sensato y honesto es manifestar lo positivo que supone para todos", ha manifestado.

Alegría cree que Feijóo ha vivido una transición de liderazgo "casi constante" desde que está al frente del PP, aunque añade que todavía no ha encontrado su espacio. Además, apunta que el líder del PP se ha dado cuenta de que la actual legislatura "va a ser de medio o largo plazo". "A pesar de los insultos y la crítica constante, este gobierno ha gobernado y va a seguir gobernando", ha comentado.

La responsable de Educación ha defendido que se ha logrado un "buen" acuerdo tanto para la justicia como para España. "Teníamos que llegar a este acuerdo con el principal partido de la oposición porque una renovación de este calado exige un voto cualificado de los tres quintos del Congreso y, por tanto, lo teníamos que hacer con el PP", ha explicado.

Asimismo, ha celebrado que el PP haya salido del "sueño de la marmota" al acordar el desbloqueo del CGPJ, un paso que era "muy importante" para recuperar la institucionalidad en España. "Por una vez, el PP ha decidido salir de ese sueño de la marmota y dar este paso para volver a la Constitución y a la constitucionalidad, bienvenido sea. Se han dado cuenta de que esta oposición que llevan ejerciendo estos últimos cinco años de ataque y derribo no ha funcionado", ha concluido.