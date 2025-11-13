Alegría niega que haya habido un complot contra el novio de Ayuso desde Moncloa y mantiene la confianza en el fiscal

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación y Portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha rechazado hoy que haya habido un "complot" contra el novio de la presidenta de la comunidad de Madrid, Alberto González Amador, y ha afirmado que, "visto lo visto", en el juicio que se está celebrando en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, el Gobierno mantiene la confianza en él.

La Portavoz del Ejecutivo ha sido preguntada en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, por los alegatos finales de las acusaciones contra el fiscal general argumentando que hubo un "complot" desde Moncloa contra el novio de Isabel Díaz Ayuso: "Evidentemente, no", ha respondido rotunda Pilar Alegría.

Según ésta, para que haya una filtración de información reservada tiene que haber un filtrador y un receptor de esa filtración, los periodistas, y éstos, ha añadido la ministra, han dicho que tenían esa información mucho antes de que la tuviera el fiscal general. Ha añadido además que los informadores han declarado que ninguno de ellos recibió la información del fiscal general.

Y también ha querido dejar constancia de la declaración como testigo del jefe de gabinete de la presidenta de la comunidad de Madrid, Miguel Angel Rodríguez, en la que "reconoció que sí había filtrado y también mentido".

Por ello, y aunque no ha querido pronunciarse sobre si el fiscal general es culpable o inocente, tras las acusaciones de injerencia por parte del Gobierno en el juicio, sí que ha reiterado la confianza del Gobierno en Álvaro García Ortíz "visto lo visto y oído lo oído" en el juicio y "esta semana mucho más".