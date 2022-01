Alegría pregunta al PP que a quién defiende con su 'no' a la reforma laboral y apoya la justificación de Bolaños

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha preguntado al Partido Popular que a quién defiende con su voto en contra a la reforma laboral y ha asegurado que el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha sido "muy claro" al justificar que votar en contra es votar a favor de la reforma laboral del PP de 2012.

Alegría ha argumentado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, que si los trabajadores y los sindicatos han alcanzado este acuerdo, que ahora debe ser convalidado en el Congreso, los 'populares' no están defendiendo a ningún colectivo.

"El PP sabe que impuso una reforma en contra de todos y, en este caso, tenemos una reforma histórica refrendada" por los sindicatos y la patronal, ha enfatizado la ministra de Educación.

La ministra ha asegurado que el partido de Pablo Casado "lleva muy mal estar en la oposición". "Yo todavía estoy esperando que haga política desde la construcción y se olvide de la destrucción", ha añadido Alegría, que les ha pedido que actúen con "seriedad" y "responsabilidad" porque cuando un partido no quiere apoyar una reforma, "las excusas pueden ser interminables".

Preguntada acerca de si Garzón debe dimitir tras ser desautorizado por el Gobierno, la titular de Educación ha señalado que no le corresponde tomar la decisión y que no entrará a hacer valoraciones al respecto. "Llevo seis meses al frente del cargo y desde el primer momento siempre he intentado que nunca nos olvidemos de hablar de lo importante", ha señalado Alegría, a la par que ha añadido que lo "verdaderamente importante" es que "este Gobierno está apoyando a los ganaderos" con la nueva PAC y la Ley de la Cadena Alimentaria.