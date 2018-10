Alfonso Guerra dice que "puede haber acuerdo" tras la reunión de Sánchez y Torra si éste "cambia" de actitud

Publicado 09/07/2018 15:00:46 CET

El diputado constituyente y exvicepresidente del Gobierno de España Alfonso Guerra, ha considerado este lunes que tras la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, "puede haber acuerdo" si este último "cambia" de actitud.

"Si la actitud, iba a decir el señor Torra, pero es que me cuesta, un tipo que nos llama a todos como nos llama y además se siente ofendido, me cuesta la verdad... el que viene a la Moncloa, si la actitud la mantiene no hay acuerdo posible, ahora si cambia él, puede haber acuerdo", ha afirmado Guerra.

Una actitud que "de la parte del Gobierno no puede cambiar porque no es una decisión del Gobierno, es lo que dice la Constitución Española, está por encima del Gobierno, del Legislativo y el Judicial", ha proseguido.

Así, Guerra ha destacado que lo que "disfunciona" dicho encuentro es el "haber aprobado otra vez la declaración unilateral de independencia" pero "no la respuesta del Gobierno que no tenía margen". "Si aprueban algo que va contra la Constitución, el Gobierno no tiene otro margen que aprobar el recurso, no hay otra cosa", ha sostenido.

A este respecto, el expresidente de la Junta Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha manifestado que piensa "exactamente igual que Alfonso Guerra". "Pienso que lo que dijo de Torra lo reafirmo y lo firmo, por lo tanto, ya tiene Torra otra querella en marcha si quiere", ha ironizado.

Guerra e Ibarra se han expresado así a preguntas de los periodistas sobre este asunto durante un encuentro con los medios previo con motivo de su participación en el curso de verano de la Universidad de Extremadura 'El Estado de las Autonomías en España: una visión desde Extremadura a los 35 años de aprobación de su Estatuto' que se celebra en el Palacio de Congresos de Mérida.

REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

Por otra parte, Guerra ha evidenciado que "todas las Constituciones son reformables" y también la española por lo que "quien quiera reformarla está en su legítimo derecho" aunque "otra cosa es que tiene que tener los votos suficientes" y éstos, ha indicado, "son muy altos los que se exigen".

De este modo, ha reseñado que si se quiere reformar la parte "más dura" que requiere de 233 votos, además "hay que convocar elecciones y volver a votar en la siguiente legislatura" por lo que la reforma de la Constitución Española "es rígida", ha detallado.

Además, ha recordado que otras Constituciones como la francesa, la alemana o la italiana "son mucho más rígidas" porque tienen "cláusulas" de las que carece la española como es la "cláusula de reserva de lo que no se puede modificar".

"Podría ser una de las reformas (de la Constitución Española) introducir las reservas como tienen Alemania o Italia, por ejemplo, la intangibilidad del territorio", ha propuesto Guerra.

Asimismo, el exvicepresidente del Gobierno ha reiterado que "se puede reformar" la Constitución pero "depende de para qué" porque "la gente habla con cierta ligereza" de este asunto. "La gente no es muy explícita porque hay que trabajar y hay que estudiar, declarar fácilmente que hay que reformarla es más fácil", ha espetado.

VISIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DESPUÉS DE 40 AÑOS

Por otra parte, Guerra ha explicado que su presencia en Mérida se debe a que la UEx ha tenido "la deferencia" de invitarle a este curso que "trata más o menos de la visión de la Constitución Española después de 40 años y su relación con el estado de las Comunidades Autónomas y, específicamente, el Estatuto de Extremadura", ha apuntado.

"Toda esta celebración me ha hecho pensar que tal vez es necesario hacer un esfuerzo para dar a conocer la importancia que tiene histórica, cultural y socialmente la Constitución del 78 y me está inspirando para ir a diferentes sitios", ha subrayado Guerra, al tiempo que ha informado de que ha empezado "a escribir un libro en defensa de la Constitución".

Alfonso Guerra ha manifestado que "han pasado 40 años y cuando pasa el tiempo la tensión se relaja" así como que "la euforia que hubo cuando casi el 90 por ciento de los españoles aprobaron una Constitución que había sido aprobada por una inmensa mayoría de los diputados" con el "paso del tiempo va desapareciendo". "Pero es necesario recordar la importancia histórica que tiene esta Constitución respecto del pasado, en el presente y en futuro", ha concluido.

"NO QUEREMOS ENTRAR EN NINGUNA GUERRA"

Por otra parte, Ibarra ha explicado que la presencia de Guerra en Mérida se debe a que este curso "está programado desde hace más de dos meses", es decir, "antes de que se supiera que el señor Sánchez iba a reunirse con el señor Torra".

Ibarra ha detallado que "existe la prensa oficial y la prensa concertada" y que "alguna prensa concertada ha hecho una interpretación sui géneris de la presencia de Alfonso Guerra en Mérida en este curso". "Han dicho que irrumpen Alfonso Guerra y Rodríguez Ibarra para alterar la paz del PSOE", ha matizado.

"Nosotros no queremos alterar ninguna paz porque si rompemos la paz vamos a la guerra, y si vamos a la guerra podrían llamar a los reservistas, que somos nosotros y no queremos entrar en guerra ninguna", ha aseverado el expresidente extremeño.

Así, Ibarra ha apuntado que este curso es una "idea original" de la Junta "programado desde hace más de dos meses" sobre los 40 años de la Constitución Española y los 35 de las Autonomías, por lo que el profesor de la UEx Enrique Moradiellos y él se han encargado de "buscar gente" que pueda hacer un análisis histórico, también un análisis constitucional y "personas que han tenido un protagonismo fantástico a la hora de la convivencia que ha durado 40 años", ha señalado.

"Y uno de los artífices mayores ha sido Alfonso Guerra y, por tanto, le pedimos que viniera a este curso", ha remarcado Ibarra al tiempo que ha reafirmado que "no es para alterar ninguna paz ni para hacer ninguna guerra, las guerras ya las hicimos cuando hubo que hacerlas".