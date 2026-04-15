Alicia García (PP) censura la "actitud bochornosa" del diputado de Vox expulsado del Pleno del Congreso

Archivo - La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, durante una rueda de prensa, en el Senado, a 16 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha censurado la "actitud bochornosa" que, a su juicio, cometió el diputado de Vox José María Sánchez García, que este martes fue expulsado del Pleno del Congreso por encararse con una letrada y con la Presidencia de la Cámara, aunque ha aprovechado para cargar contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por "gobernar contra el Parlamento".

Así se ha pronunciado la dirigente 'popular' en una rueda de prensa desde el Senado sobre los acontecimientos que se produjeron este martes en el Pleno del Congreso con el diputado de Vox que finalmente fue expulsado.

Alicia García ha comenzado su respuesta asegurando que no va a "justificar" la actitud del diputado de Vox, que le parece "totalmente bochornosa", pero ha aprovechado para cargar contra Sánchez por decir que "gobernaría sin el concurso del Parlamento".

"Pero creo que son imágenes bochornosas y que por decoro a los ciudadanos no se deben de producir", ha sentenciado.